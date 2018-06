Pod Merkelovou se kývá křeslo. Způsobí migranti pád německé vlády?

Bavorští konzervativci ve čtvrtek odmítli kompromisní návrh migrační politiky, který předložila německá kancléřka Angela Merkelová, aby odvrátila koaliční krizi, jež otřásá vládou pouhé tři měsíce od nástupu do úřadu. Na pořad dne se tak dostává i případný rozpad koalice obou křesťansko-demokratických stran, což by mohlo vést k pádu německé vlády. Informovala o tom agentura Reuters.

„Věřím, že se (Merkelová) bude snažit do samého konce najít ve věci jednotu,“ řekl mluvčí CDU pro vnitřní záležitosti Mathias Middelberg. Na dotaz, jestli by se spojenectví s CSU mohlo rozpadnout, řekl rozhlasové stanici Deutschlandfunk: „To nemůže být zcela vyloučeno.“

Bavorsko se během migrační krize v roce 2015 nacházelo v první linii, poté co na výzvu kancléřky Angely Merkelové a v rámci její „politiky otevřených dveří“ přišel do Německa přibližně milion migrantů.

Mnoho konzervativců se domnívalo, že právě toto rozhodnutí Merkelové a její politika jsou hlavní příčinou zodpovědnou za nárůst podpory krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která se po loňských zářijových volbách do Spolkového sněmu stala hlavní opoziční stranou.

Německý ministr vnitra a předseda bavorské CSU Horst Seehofer, který čelí říjnovým regionálním volbám v Bavorsku, nyní chce, aby Německo automaticky odmítlo vstup migrantům, kteří se již zaregistrovali v jiných členských zemích Evropské unie. Právě s tímto návrhem však Angela Merkelová nesouhlasí a Seehofer proto odložil předložení svého migračního plánu.

CSU se přitom obává, že by současné protiimigrační nálady mohly ukončit její desetiletí trvající vládu nad Bavorskem. Bavorský premiér Markus Soeder, o kterém se všeobecně spekuluje, že chce Seehofera nahradit v čele CSU, v pátek řekl bulvárnímu deníku Bild: „Musíme naslouchat lidem.“

Reagoval tak na průzkum veřejného mínění, jehož výsledky ve čtvrtek zveřejnila televize ARD. Podle nich je 62 procent Němců přesvědčeno, že by uprchlíci bez dokladů neměli být vpuštěni do země.

Hloubku rozporů mezi oběma stranami podtrhuje i to, že šéf konzervativní frakce ve Spolkovém sněmu Volker Kauder požádal podle zprávy Rheinische Post předsedu Bundestagu Wolfganga Schauebla (CDU) o zprostředkování řešení sporu.

„Je důvěryhodný pro obě strany,“ citovaly regionální noviny jednoho z nejmenovaných členů vnitřního kruhu CDU. Předseda německého parlamentu se přitom tradičně drží stranou každodenních politických otázek.

Podle sociálně-demokratické SPD, která vládne ve velké koalici s CDU/CSU si musí obě konzervativní strany svůj spor, co nejrychleji vyřešit. „Nedovolíme, aby panika regionální vlády CSU držela Německo a Evropu jako rukojmí,“ řekla reportérům předsedkyně SPD Andrea Nahlesová.

Ministr financí za SPD Olaf Scholz k tomu dodal: „Úkol řídit naší zemi není epizodou seriálu Hra o trůny, ale je to velmi vážná věc. Zapojené osoby by na to neměli zapomínat.“

Pokud bude Seehofer i nadále prosazovat migrační plán svou autoritou jako ministra vnitra, mohla by se Merkelová rozhodnout zbavit se ho a odvolat z funkce. To by zcela jistě zničilo vládní koalici. Na druhou stranu by to však mohlo CSU pomoci v regionální bitvě s AfD.