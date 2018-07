V Turecku vykolejil vlak. Na místě je deset mrtvých a přes sedmdesát zraněných

Vlak, který mířil z Uzunköprü do Instanbulu, vykolejil poblíž vesnice Sarilar. Na jeho palubě se v tu chvíli nacházelo 360 cestujících.

„Jsme v pořádku, ale zemřelo tam hodně lidí,“ citovala agentura Ihlas ženu z havarovaného vlaku. Podle tureckých médií na místě neštěstí zasahovalo na sto sanitek a několik vrtulníků.

A#train has derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city (close to #Istanbul). Train was en route from #Edirne to Istanbul. State news media reports "multiple casualties" 6 passenger Wagis overturned "Tekirdağ'ın Çorlu" pic.twitter.com/09iPXdeFkT