Zhruba před 150 lety, v pondělí 21. července 1873, spáchala svou první vlakovou loupež legendární banda Jesseho Jamese. Podařilo se jí vyzvědět, že ten den pojede přes její teritorium vlak převážející 75 tisíc dolarů ve zlatě, a rozhodla se počkat si na něj. Jak slavná loupež probíhala a jak vlastně nakonec dopadla?

Začátkem července 1873 se banda Jesseho Jamese dozvěděla o převozu zlata z města Cheyenne do Chicaga po nově vybudované železniční trati. A rozhodla se vlak přepadnout | Video: Jaroslav Krupka, Jan Herzán, Jakub Vítek

Téměř všechny westernové filmy zahrnující scénu vlakové loupeže ji pojednávají tímtéž způsobem. Maskovaný desperát seskakuje z kaňonu, jímž vlak projíždí, na střechu posledního vagonu, popřípadě se dostane na tento vagon ze sedla koně, na němž cválá zběsile podél soupravy. Pak už jen běží po střeše a přeskakuje z vagonu na vagon, dokud se nedostane k lokomotivě. Tam s revolverem v ruce donutí strojvůdce zastavit celou soupravu, příhodně v místě, kde už čekají další komplicové, a celý vlak vybílí, aniž by komukoli zkřivil vlásek na hlavě.

Právě tak to můžeme vidět třeba ve slavném westernu Butch Cassidy a Sundance Kid z roku 1969 nebo ve filmu Jesse James s Tyronem Powerem, který je ještě o 30 let starší. V prvním případě skáče hrdina na vlak ze skály, ve druhém ho stíhá v sedle věrného koňského parťáka. Vždy je to scéna patřičně dobrodružná a divácky atraktivní, ale s historickou realitou nemá nic společného. Skuteční vlakoví lupiči takhle vlaky nikdy nepřepadali. A už vůbec ne Jesse James, který byl navzdory své pověsti všechno jiné než lupič gentleman. Svůj život by tímto způsobem rozhodně neriskoval.

Jak to tedy vypadalo ve skutečnosti? Takzvaná banda Jesseho Jamese, jejíž základ ve skutečnosti tvořily dvě rovnocenné sourozenecké skupiny, Jesse a Frank Jamesové na jedné straně a čtyři bratři Youngerové (onkrétně Cole, John, Jim a Bob) na straně druhé, si vyhlédla začátkem července 1873 v Omaze vlak, který měl údajně převážet 75 tisíc dolarů ve zlatě. Toto zlato mělo cestovat z města Cheyenne přes město Adair do Chicaga po nově postavené železniční trati, nazvané Rock Island Line.

V den loupeže se několik banditů dostavilo odpoledne do domu traťových dělníků, kde od ženy předáka Roberta Granta vyžebrali koláče a nějaké jídlo. Zatímco zaměstnávali její pozornost, vloupali se ostatní členové tlupy do kůlny na nářadí, odkud ukradli kladivo a páčidlo na vytahování pražcových hřebů.

Potom se všichni bandité vydali na trať, kde si už předem vyhlédli výhodné místo za zatáčkou, nacházející se západně od Adairu nedaleko mostu přes „Krocaní potok“. S pomocí páčidla a kladiva zde vytahali hřeby, jež upevňují kolejnice k pražcům. K jednomu konci rozpojené kolejnice uvázali silné lano a protáhli ho až do vykopané jámy na náspu, v níž se ukryli.

Když se přiblížil vlak, zatáhli lupiči za lano a vytrhli kolejnici z jejího místa. Strojvůdce John Rafferty už neměl žádnou šanci na léčku zareagovat. Lokomotiva vykolejila, zřítila se do příkopu a převrátila se na bok. Strojvůdce zahynul na místě, topič Dennis Foley podlehl následkům zranění o něco později. Zraněno bylo i několik cestujících.

Dva členové gangu, pravděpodobně Frank a Jesse Jamesovi, pak vtrhli do speciálního přepravního vozu a donutili jeho strážce, aby otevřel trezor. Těžce se ale zklamali: našli jen dva tisíce dolarů v bankovkách, přeprava nákladu zlata byla totiž zpožděná. Aby se bandité aspoň nějak zahojili, vrazili se zbraněmi v rukou do ostatních vagónů a oloupili ještě cestující. To jim vyneslo zhruba dalších tisíc dolarů. Celkem tedy při tomto přepadení, jež stálo dva lidské životy, získali pouhé tři tisíce dolarů.

Za lupiči byl rychle vypraven další vlak naložený plně ozbrojenými muži, vysazovanými postupně po malých skupinách podél trati, kde na ně čekali nasedlaní koně. Jezdci pak sledovali stopu psanců až do Missouri, kde se banda rozdělila a poukrývala u svých přátel.

Jesse James věřil, že jeho akce byla prvním loupežným přepadením jedoucího vlaku, a tato informace se také dodnes objevuje v některých textech o jeho životě. Ale nebylo tomu tak. Ke skutečně prvnímu vyloupení vlaku za jízdy došlo ve Spojených státech už 6. října 1866. Pinkertonova Národní detektivní agentura později zjistila, že tuto loupež spáchal Renův gang.

Ať tak nebo tak, Jamesova a Youngerova banda si na své konto připsala první a nikoli poslední vlakové přepadení. Během celé své loupežné činnosti, tedy mezi lety 1866 až 1876, vyplenila celkem sedm vlaků, kromě toho vyloupila dvanáct bank a přepadla pět dostavníků, což stálo dohromady asi 80 lidských životů.

Posledním zločinem, na němž se Jesse James podílel, se stalo loupežné přepadení vlaku v Blue Cut Missouri. Po něm si změnil jméno a začal žít spořádaně se svou rodinou. To ho ale nezachránilo. 3. dubna 1882 ho v jeho domě navštívil muž jménem James Robert Ford, účastník posledního vlakového přepadení, a ve chvíli, kdy se k němu slavný psanec obrátil zády, ho střelil zezadu do hlavy.

Traduje se, že k tomu došlo v okamžiku, kdy chtěl Jesse James narovnat nakřivo visící obraz, pravděpodobnější je však verze, že tento obraz pouze oprašoval. Proč se loupežník, který nikdy nikomu nevěřil, obrátil k téměř neznámému člověku najednou zády, se nikdy přesně nezjistilo. Možná už měl svého divokého a násilného života dost a podvědomě toužil po smrti. Jesse James zemřel ve věku 34 let.