Podezřelé balíčky zaplavují USA. Našel se i u restaurace herce De Nira

V newyorské čtvrti Manhattan zasahuje policie včetně jednotky pyrotechniků. V sedmém patře budovy, kde sídlí společnost Tribeca Productions hollywodského herce Roberta De Nira, byl nalezen podezřelý balíček. Ten byl podle televize CNN adresován přímo slavnému herci.

Policie místo uzavřela a neznámou zásilku zajistila. De Niro podle CNN patří mezi hlasité kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Souvislost s předchozími balíčky s výbušninami naznačují i další znaky, jako například uvedená zpáteční adresa demokratické političky Debbie Wassermanové Schultzové.

Stejně jako v předchozích případech se na obalu nacházela šestice známek s americkou vlajkou ve dvou řadách a chybělo na něm poštovní razítko. CNN to zdělil dosud neurčený zdroj.

Urážel Trumpa

Na červnovém předávání ocenění Tony Awards se Robert De Niro na adresu prezidenta ostře vyjádřil. „První, co chci říct, je: 'do pr*ele s Trumpem',“ prohlásil herec, který použil výraz „fuck“, tedy univerzální americkou nadávku. „Už to není ‚pryč s Trumpem‘ ale ‚do pr*ele s ním‘.“ Podobne vulgárně se na adresu prezidenta vyjádřil i během lednového galavečera americké Národní filmové rady.

We are responding to reports of a suspicious package in the vicinity of Greenwich and Franklin streets in Tribeca, Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/foiMSJ0VNG — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 25, 2018

Donald Trump v reakci zveřejnil na twitteru sérii příspěvků, ve kterých slavného herce označil za „jedince s velice nízkým IQ“.

Devátý v řadě

Až doposud zajistila americká FBI osm zásilek s výbušninou. První z nich obdržel již v pondělí americký finančník maďarského původu George Soros. Další byly adresovány bývalému prezidentu Baracku Obamovi, soupeřce Donalda Trumpa v prezidentských volbách Hillary Clintonové, bývalému řediteli CNN Johnu Brennanovi a bývalému nejvyššímu zástupci Ericu Holderovi.

NYPD bomb containment vehicle removes suspicious package from New York address associated with Robert De Niro.



The package was identical to the those recovered yesterday in contents and appearance, law enforcement source tells @ABC News. https://t.co/hdoZnPLaHM pic.twitter.com/vWvyaPuHuK — ABC News (@ABC) 25. října 2018

Během noci ze středy na čtvrtek objevili pracovníci pošty další dva balíčky, adresované demokratické kongresmance Maxine Watersové. Poslední nebezpečný balíček byl na cestě k bývalému viceprezidentovi Joe Bidenovi. Ani jedna výbušnina nevybuchla a k útokům se doposud nikdo nepřihlásil.