Chérif Chekatt, který je podezřelý z úterní střelby ve Štrasburku, sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Pro francouzskou televizi France 2 to uvedl jeho otec Abdelkrim Chekatt. Devětadvacetiletého Chekatta ve čtvrtek v přestřelce zabila francouzská policie. Po útoku na vánočních trzích zemřeli čtyři lidé, jeden člověk je ve stavu klinické smrti a více než desítka osob byla zraněna.

"Říkal, že Daeš (IS) bojuje za správnou věc," řekl v rozhovoru Abdelkrim Chekatt, který je francouzsko-alžírského původu. Uvedl rovněž, že se snažil syna přesvědčit, aby IS nepodporoval. "Ty nevidíš ta zvěrstva, jaká páchají?" ptal se prý syna. Na Chérif prý odpověděl, že to nedělají oni.

Promluvila i matka podezřelého, která uvedla, že je v šoku a zároveň vyjádřila lítost nad smrtí obětí. Podle televize France 2 jsou rodiče Chekatta už delší dobu rozvedeni. Otec svého syna naposledy viděl tři dny před útokem.

Vykřikoval Alláhu akbar

Organizace Islámský stát rovněž vydala prohlášení, že útočník patřil mezi jejich stoupence. Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner ale spojitost IS s útokem popřel. Podle svědků muž při střelbě vykřikoval "Alláhu akbar" (arabsky Bůh je veliký).

Organizace Islámský stát v předchozích letech ovládala značná území v Iráku a Sýrii, na nichž násilím prosazovala svůj přísný výklad islámského práva šaríja. Její přiznivci provedli už řadu teroristických činů i v Evropě, někdy se ale IS prostřednictvím své propagandistické agentury Amak hlásí i k útokům, s nimiž nemá nic společného.

Policie hlavního podezřelého usmrtila ve čtvrtek večer poté, co muž začal střílet na hlídku speciální zásahové jednotky, která jej zpozorovala na ulici. Před spravedlností se ve Štrasburku skrýval 48 hodin a k jeho dopadení podle francouzských médií vedlo upozornění jisté místní ženy.

Vyšetřování útoku i po zastřelení pravděpodobného pachatele pokračuje s cílem zjistit, zda Chekattovi někdo nepomáhal. Policie už zadržela sedm lidí, včetně Chekattových rodičů a dvou sourozenců. Ty už po výslechu propustila. Tři další lidé jsou podle agentury AP ve vazbě.

Zatčen byl i jeho bratr

Deník Le Parisien také informoval, že v Alžírsku byl zadržen 34letý bratr údajného střelce Sami, který figuruje na francouzském seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost, stejně jako tomu bylo v případě Chérifa.

Chekatt byl francouzské policii dobře znám, figuroval na jejím seznamu radikálů a 27krát byl už v minulosti odsouzen, poprvé jako třináctiletý. Souzen byl nejen ve Francii, ale i Německu a Švýcarsku.