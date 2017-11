Podle vědců umírali mamuti bizarními způsoby. Většinou to ale byli samci

Na základě zkoumání DNA stovky mamutích kostí ze Sibiře konstatovali paleontologové, že smrt v přírodní pasti hrozila mnohem více mladým samcům než jejich matkám či družkám.

Zapadli do děr nebo do bláta, propadli skrz led. Způsoby úmrtí pravěkých mamutů byly rozličné a kruté. Jak ale nyní zjistili vědci v čele s profesorem Lovem Dalénem ze švédského Přírodopisného muzea, týkalo se to hlavně mladých nezkušených samců. Samičky, zdá se, zůstávaly v ústraní a do riskantnějších akcí se nepouštěly.

„U mnoha druhů mají samečci tendenci dělat hlouposti, které skončí nějakou prapodivnou smrtí,“ říká Dalén, jenž spolu se svým týmem analyzoval DNA z bezmála stovky mamutích kostí, zubů a klů.

Přesto ani on takový výsledek nečekal. Skoro dvě třetiny zkoumaných vzorků totiž patřily jedincům samičího pohlaví. Své výsledky Dalénův tým publikoval ve studii uveřejněné v žurnálu Current Biology.

Švédští paleobiologové předpokládají, že tragická neštěstí se samcům přihodila poté, co opustili matčinu ochrannou zónu a pustili se sami do terénu. „Starší samice byly mnohem obezřetnější,“ dodává Dalén.

98 procent ze zkoumaných ostatků pochází ze Sibiře, kde se pohřbeny v přírodních pastích zachovaly ve velice dobrém stavu. Nejstarší z těchto mamutů, přezdívaný Lonely Boy, je asi 4000 let starý.

Na překvapivé zjištění přišli vědci náhodou, když pracovali na jiné, genetické studii. Evoluční bioložku Beth Shapirovou z Kalifornské univerzity výsledky jejich bádání udivily, ale vzhledem k tomu, co je známo o chování dnešních slonů, jí připadají logické.