Teď, když má muž v podstatě zakázán přístup na platformu Tinder, má nicméně stále aktivní účet na Instagramu. Jak napsal týdeník Variety, Hayut na něm v pátek v příběhu oznámil, že ten den zveřejní svoji verzi událostí. Nakonec ale příspěvek smazal společně s celým účtem. Ten si ale ještě o víkendu založil znovu. „V pátek se chystám oslovit celý svět,“ napsal znovu v pondělí. Dodal, že kdyby měl co skrývat, policie by jej zatkla.

Internetový podvodník podle dostupných informací musel už v roce 2011 opustit Izrael, protože měl problémy se zákonem. „Hledali ho na základě obvinění z krádeže, padělání a podvodu místní rodiny, kde pracoval jako chůva,“ sdělil zpravodajský portál Times of Israel. Před odsouzením ovšem ze země uprchl. Podle novináře Erlenda Ofteho Arntsena, který jeho případ sledoval a vystupoval i v dokumentu, podvedl Hayut jinou rodinu už v roce 2008 v New Yorku. Američany připravil v přepočtu o téměř milion korun.

Hayut se poté usadil ve Finsku, kde ho v roce 2015 odsoudili na dva roky vězení za podvádění tří žen. Používal k tomu stejné způsoby, jaké popisovaly oběti v dokumentu na Netflixu. V roce 2017 ho poté Finové předali Izraelským úřadům, aby čelil nevyřešeným obviněním z minulosti. Muži se ovšem podařilo znovu uprchnout.

Do rukou spravedlnosti se proto dostal znovu až v roce 2019, kdy ho policie zadržela v Řecku. K jeho dopadení napomohla i jeho tehdejší přítelkyně Ayleen Charlotteová. Ta je i jednou z žen, které o jeho podvodech v dokumentu otevřeně promlouvají. Hayuta po zadržení v Řecku odsoudili na 15 měsíců za mřížemi, ale za dobré chování ho pustili na svobodu už po pouhých pěti měsících. Kromě času stráveného ve vězení musel také zaplatit v přepočtu 910 tisíc korun.

S Charlotteovou v dokumentu promlouvají ještě Cecilie Fjellhoyová a Pernila Sjöholmová. Každá pochází z jiné evropské země, ale spojuje je jeden bývalý přítel. S okouzlujícím šarlatánem byly v kontaktu v průběhu roku 2018 a 2019. Právě tyto tři ženy jsou tváří všech obětí, které Hayut na Tinderu podvedl. Ayleen Charlotteová ale z řad Hayutových obětí vystupuje.

Pravdu o svém příteli zjistila v letadle do Prahy, kde se s ním měla sejít. Těsně předtím, než letadlo vzlétlo, si všimla finského článku s jeho fotkou. Proto si ho stáhla na cestu do letadla, kde se pak dočetla, že její čtrnáctiměsíční vztah byl jeden velký podvod. Po vstřebání nepříjemné pravdy se rozhodla, že se s tím jen tak nesmíří. Za dobu jejich vztahu mu půjčila v přepočtu skoro tři miliony korun a byla odhodlaná, že mu vše vrátí i s úroky.

Hayuta tedy přesvědčila, že je na jeho straně a chce mu pomoci. Místo toho, aby prodala svůj dům a auto, jak ji přemlouval, přišla s jinou nabídkou. Řekla, že mu pomůže prodat jeho značkové oblečení a doplňky. Protože Charlotteová pracuje v módním průmyslu, podvodník souhlasil a své věci jí předal. Ty pak žena začala prodávat na portálu e-bay. Luxusní kousky od Gucciho, Dolce Gabbany nebo třeba Louise Vuittona prodávala za desítky tisíc korun. Svému příteli už ale zpátky nic neposílala. „Ano, stále ještě prodávám jeho věci,“ svěřila se před kamerou s úsměvem na rtech.

