Ten má v programu na čtvrteční zasedání projednání návrhu zákazu všech fyzických trestů v této zemi. Podle BBC se očekává jeho drtivá podpora. Skotsko by se stalo 58. zemí na světě, která tuto oblast upravuje takovým způsobem. První bylo Švédsko, které zakázalo tělesné tresty v domácnosti v roce 1979.

Podle současného skotského zákona lze všechny fyzické útoky na dospělé považovat za nelegální napadení, ale děti stejnou ochranu nemají. Osoba, která je obviněná z napadení dítěte mladšího 16 let, se totiž může podle BBC hájit poukázáním na to, že šlo o "přiměřený trest" nebo o "ospravedlnitelné napadení", pokud použila fyzickou sílu coby "disciplinární prostředek".

Při rozhodování o přiměřenosti trestu pak soud přihlíží k tomu, o jaký trest šlo, jak dlouho trval, jak často bylo dítě trestáno, kolik mu bylo a jaký to na něj mělo dopad po fyzické i psychické stránce. "V praxi to obecně znamená, že rodiče mají dovoleno svým dětem rukou naplácat - ale bít je do hlavy, třískat s nimi nebo je tlouct nějakým předmětem je nezákonné," uvádí BBC. Jakékoli fyzické tresty jsou pak zakázány ve školách i v dalších vzdělávacích zařízeních.

Žádný fyzický trest

Jak se to změní v případě schválení nového zákona? Hájit se odkazem na "přiměřený trest" už nebude možné, takže rodiče by mohli čelit trestnímu stíhání při jakémkoli použití fyzického trestu vůči svým dětem, včetně pohlavku nebo plácnutí přes zadek. Dětem by to mělo podle BBC poskytnout stejnou ochranu před napadením jako dospělým.

Zákon navrhl poslanec za stranu Skotských Zelených John Finnie a jeho návrh získal podporu jak Finnieho vlastní strany, tak i SNP, labouristů a liberálních demokratů. Proti byli pouze konzervativci, proto se předpokládá, že ho parlament bez problémů schválí.

Podle průzkumů veřejného mínění se však většině lidí ve Skotsku zákaz pohlavků nelíbí. Kritici nového zákona tvrdí, že stávající úprava je dostačující a po jejím zpřísnění může dojít i ke kriminalizaci slušných a dobrých rodičů. Naproti tomu charitativní organizace starající se o děti Finnieho návrh široce podporují a pro byla i většina odborníků, s nimiž zákonodárce svůj návrh konzultoval.

Navrhovaný zákon používá pro popis fyzického trestu stejnou definici jako Výbor OSN pro dětská práva: jde o činnost zahrnující bití včetně fackování, bití rukou i nástrojem, dále kopání, třesení nebo házení dětmi, škrábání, štípání, kousání, tahání za vlasy, nucení dětí, aby zůstávaly v nepohodlných polohách, pálení, opaření nebo nucené požívání nějaké látky.

Výzkum: Děti bití trápí

Podle zprávy, zveřejněné v roce 2015 skupinou charitativních organizací Skotské děti, je fyzické trestání dětí v Británii běžnější než v obdobných zemích, jako jsou Spojené státy americké, Kanada, Itálie, Německo a Švédsko. Podle výzkumníků použilo fyzický trest vůči svým dětem 70 až 80 procent rodičů v Británii, přičemž děti ve věku zhruba od tří do sedmi let dostaly s největší pravděpodobností aspoň někdy naplácáno. Studie také zjistila, že hodně rodičů si nepovažuje naplácání za nejlepší věc, ale věří, že "někdy je to to jediné, co funguje".

Podle výzkumníků však používání tělesných trestů během let ubylo - podle "přesvědčivých důkazů" byl prý tento pokles prudší než v dalších více než 50 zemích, které už bití zakázaly. Výzkum zkoumající dětské názory na bití pak naznačil, že děti takové tresty bolí, rozrušují a ne vždy napraví jejich případné špatné chování.

Odpůrci: Vyvolá to víc škody než užitku

Kampaň proti zákazu fyzických trestů vedlo sdružení Be Reasonable Scotland (Za uvážlivé Skotsko), podle nějž může tento krok, jakkoli dobře míněný, může vyvolat víc škody než užitku. Už současné znění zákona dovoluje rodičům podle sdružení jen "velmi mírné vynucování poslušnosti", jako je naplácání na zadek, a při schválení nové normy by se i takový akt stal trestným činem.

"Tyto zbytečné změny vůbec nijak nepomohou zranitelným dětem, které se staly oběťmi vážného fyzického zneužívání, ale zato mohou traumaticky zasáhnout do života dobrých a spořádaných rodin," tvrdí sdružení, které žádá po skotské vládě, aby namísto toho investovala do sociálních služeb a zlešpila tak jejich schopnost rozpoznávat a řešit skutečn é zneužívání.

Pokud ke změně zákona dojde, bude mít Skotsko nejpřísnější zákaz fyzických trestů ze všech zemí Británie. V Anglii a Walesu mohou podle BBC rodiče čelit obvinění z trestného činu v případě, že uhodí dítě tak tvrdě, že to na něm zanechá modřiny nebo jiné viditelné stopy (otoky, škrábance, otevřené rány a podobně). Wales však podobně jako Skotsko jedná o návrhu zákona, v němž by zmizela definice "přiměřeného trestu", která platí v anglické ma waleském právu od viktoriánských dob. Asociace prychologických pracovníků loni vyzvala Anglii, aby waleského příkladu následovala, protože bití podle asociace škodí duševnímu zdraví dítěte a mělo by být zakázáno.

Severní Irsko má podobnou právní úpravu jako Anglie a Wales, v Irsku je bití dětí včetně naplácání na zadek zakázáno od roku 2015.