Pohlavní nemoci i výtka. Bill Gates líčil první hovory s Trumpem

Trochu děsivé. Takové bylo podle Billa Gatese, spoluzakladatele společnosti Microsoft, premiérové setkání s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Zámořský softwarový multimiliardář podle deníku The Guardian vyprávěl, že prvního muže Spojených států si neoblíbila ani jeho manželka. "Taky i proto, že toho tolik věděl o vzhledu naší dcery," tvrdí jeden z nejbohatších mužů světa.

Bill GatesFoto: ČTK/DPA/John Taggart

Tu Trump poznal během koňské show na Floridě, načež se rozhodl ji oslnit. "Zhruba dvacet minut poté, co ji potkal, přiletěl helikoptérou. Odvezli jej pryč, jen aby mohl znovu udělat velkolepý nástup," vysmál se dvaašedesátiletý podnikatel známému státníkovi. Jejich cesty se mimochodem poprvé zkřížily v prosinci 2016 v New Yorku. Právě tehdy Gatese znepokojilo, jak detailně je americký prezident obeznámen s vizáží jeho prvorozené Jennifer.

O nic lepší dojem neudělal americký prezident ani letos v březnu v Bílém domě. "Účastnil jsem se dvou schůzek. Na každé z nich se mě zeptal, jestli si myslím, zda jsou očkovací vakcíny špatné. Zvažuje totiž jejich kontroly ohledně nežádoucích účinků. Tuším, že to byl Robert Kennedy junior, kdo mu řekl, že nezpůsobují nic dobrého. Na to jsem řekl jen ne, to nedělej. Špatně by to dopadlo."



"V obou případech chtěl rovněž vědět, jestli je nějaký rozdíl mezi HIV a HPV, takže jsem řekl, že tyto dva viry si těžko může někdo splést," vypráví Gates. HPV je virem, který napadá kůži a sliznice. Může způsobit vyrážky či bradavice na genitáliích a také abnormální změny buněk v děložním čípku. HIV oproti tomu napadá imunitu a může vést až k AIDS.

Donald Trump už má jednu zdravotnickou kontroverzi v letošním roce za sebou. Už dříve totiž upustil od zkoumání teorií, které hlásají, že existuje spojení mezi autismem a dětskou imunizací. Právě Robert Kennedy junior, právník zabývající se především životním prostředím, oznámil tisku, že právnící i rodiče cítí z výsledku obrovské zklamání a zradu.



Gates, jehož výpověd novináři nahrávali v rámci konference při nadaci Billa a Melindy Gatesových, publikum stihl i rozesmát. "Hned po příchodu mě odrovnala jeho první věta. Řekl: 'Trump slyšel, že se vám nelíbí, co dělá'. Napadlo mě: tak počkat, vždyť to jsi ty. Neměl jsem tušení, že se očekává forma třetí osoby. Odpověděl jsem tedy: 'Gates říká, že si nemyslí, že byste dělal věci správně.'"



Trumpovo chování znovu vyvolalo všeobecné pohoršení. Demokratický stratég Tara Dowdell například pro MSNBC prohlásila: "Díváme se na prezidenta, který nezná rozdíl mezi HIV a HPV, ale nedělá mu problém zapamatovat si vzhled něčí dcery. Kdyby věnoval jen čtvrtinu času, který věnuje obtěžování žen, studování politiky, naše země by na tom byla mnohem lépe."