Zásah na hranicích USA s Mexikem. Jednotky zadržely desítky demonstrantů

Jednotky pohraniční stráže oblečené v zásahové výstroji vytvořily v blízkosti plotu oddělujícího území Spojených států a Mexika živou bariéru a účastníky demonstrace vyzvaly, aby se k hranici nepřibližovali. Celkem 32 demonstrantů, kteří výzvu neuposlechli, skončilo v poutech.

Mluvčí americké pohraniční stráže Eduardo Olmos uvedl, že 31 lidí bylo zatčeno pro podezření z nedovoleného vstupu a jeden člověk byl zadržen kvůli útoku na jednoho z pohraničníků. Demonstrace nedaleko amerického San Diega se zúčastnily zhruba tři stovky lidí, ve velké míře z řad křesťanských, islámských i židovských duchovních a komunit původních severoamerických obyvatel.

„Vyrazit požehnat dětem, matkám a otcům, kteří hledají bezpečí před velmi obtížnými a nelidskými podmínkami, je správné a lidské,“ uvedla biskupka Minerva G. Carcano. „Jak se v tuhle chvíli zachováme rozhodne o tom, jakým směrem se budeme jako národ ubírat.“

Američtí pohraničníci museli v pondělí řešit již druhý incident od listopadového příjezdu více než šesti tisíc migrantů z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru. Proti mexickým demonstrantům házejícím kamení použili 25. listopadu slzný plyn a na několik hodin uzavřeli nejvytíženější hraniční přechod mezi oběma zeměmi.

Still kneeling, still singing, as Border Patrol stops us from moving forward. Solidarity with the #MigrantCaravan and all those seeking refuge. #loveknowsnoborders pic.twitter.com/muHAloPwEZ