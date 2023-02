Nacisté měli v zapadlé vesnici ukrýt poklad. Hledači teď vzali místo útokem

Pastevec žije ve městě Baaj, ležícím v severozápadním Iráku v provincii Ninive. Dlouhá léta byl příslušníkem Islámského státu. Díky tomu, že se stal očitým svědkem jedné z mnoha krvavých akcí svých spolubojovníků z IS, poznal jedno z největších tajemství. Věděl, kde prchající teroristé schovali většinu z toho, co nakradli svým obětem. Konkrétně se jednalo o místo, kde zakopali tři miliony dolarů (přibližně 65 milionů korun). Doufal, že mu ve vykopání pokladu může jeho někdejší nepřítel z armády pomoci a lup si pak rozdělí, uvedl deník The Guardian.

Rozpad rodinných vztahů

Rozhodli se spolupracovat ještě s Ayadovým bratrancem, který do Baaje přivezl další dva muže na pomoc. Společně pak skupina poklad opravdu nalezla. „Řekl jsem bratranci, aby došel na konec zavlažovací trubky, pak zahnul pár metrů doprava a začal kopat. Udělal to a našel modrý plastový sud na okurky se síťovaným vrškem. Zavolal mi a zeptal se, co má dělat. Jsem odborník na výbušniny a řekl jsem mu, že to může být nastražená nálož. Tak ten sud místo toho rozřízli a peníze tam byly všechny v pytlích, pevně zabalené,“ uvedl Ayad.

Nakonec se však ukázalo, že přizvat bratrance do skupiny hledačů bylo Ayadovou největší chybou v životě. Celý nalezený poklad před ostatními zapřel. „Zažil jsem asi největší životní lítost, že jsem bratranci to tajemství svěřil,“ dodal Ayad s tím, že všichni zaplatili velkou cenu za obnovu své země, on ale zaplatil tu největší, a to rukou vlastní rodiny. Paradoxně si tak vytvořil silnější vztah se svým někdejším nepřítelem z IS. Jeho rodinné vztahy se tím rozpadly.

Ví o nich jen pár lidí

Co přesně a kolik toho bylo ukradeno, se neví. Na poklad, který zdaleka nebyl nalezen celý, si teď brousí zuby stále větší skupina lidí. Dávají je dohromady zločinci na útěku, tedy bývalí teroristé z IS. „Tohle není žádný mýtus. Naživu ale zůstalo jen pár lidí, kteří vědí, kde se některé z těchto úkrytů nacházejí,“ svěřil se jeden z bývalých členů IS, který se nyní nachází na území Sýrie.

Ukrytou kořist IS se teď snaží najít úplně každý, od armádních jednotek, přes špiony až po přeživší islámské teroristy.

Poblíž syrské hranice například poklad loví šíitské milice. Peníze a zlato by se podle všeho měly nacházet v lednicích pod zemí poblíž syrského pohraničního města al-Qaim. „Zatím je nemůžeme najít. Ale někde tam jsou,“ řekl jeden ze členů milice.

Velké zklamání

Nejvíc nadějné je prý v tomto ohledu starobylé město Mosul. I když nyní prochází poválečnou obnovou a zdejší velká mešita al-Núrí se rekonstruuje, staré trosky stále dokážou překvapit. Přede dvěma lety zde například vysoký irácký policejní důstojník našel v troskách jednoho z domů tašku s 1,5 milionem dolarů (přibližně 32 milionů korun). S nálezem ale přišlo i zklamání. Rozhodl se totiž, že všechen lup předá vládě. „Myslel jsem si, že je to moje povinnost. Víte, co mi řekli? Prý, kde je zbytek? Místo toho, aby mi poděkovali jsem se dočkal podezření a problémů. Přál bych si, abych jim ty peníze nikdy nepředal. A příště to už neudělám,“ okomentoval situaci.

To, jak je poklad rozmístěný, často vyvolává nejistotu. Některá místa se totiž nacházejí přímo pod kamerami, a navíc se nikdo nedokáže dohodnout, jak si lup v případě nálezu rozdělit. Jižně od al-Qaimu je například potvrzeno uložení pokladu v hodnotě šestnácti milionu dolarů (přibližně 349 milionů korun). I když o něm ví několik skupin, včetně šíitských milic, IS i iráckých úředníků, nikdo se ho neodváží vzít. Bojí se pomsty a smrti.

Islámský stát je radikální teroristická organizace původem z Iráku. Na dobytém území v části Iráku a Sýrie vyhlásili v roce 2014 samozvaný Islámský stát, který však nebyl žádnou jinou zemí uznán. Toto území označili bojovníci IS za chalífát, podřízený nejvyšší náboženské autoritě islámu.