Letadlo mířící přes Pacifik se vrátilo do Tokia. Pasažér kousl letušku

ČTK

Letadlo japonské společnosti All Nippon Airways mířící přes Pacifik do Spojených států se ve středu ráno vrátilo do Tokia poté, co jeden z cestujících údajně kousl do ruky letušku. Napsala to japonská agentura Kjódó.

Letadlo japonské společnosti All Nippon Airways. Ilustrační snímek | Foto: ČTK