Průzkumy zveřejněné izraelskými televizními stanicemi zatím přisuzují Likudu 31 až 33 křesel ve 120členném parlamentu. Modrá a bílá by v Knesetu mohla mít 32 až 34 poslanců. Zveřejněné odhady rovněž naznačují, že rozhodující slovo v koaličních vyjednáváních může mít někdejší ministr obrany Avigdor Lieberman, který stojí v čele nacionalistické strany Izrael je náš domov.

Hlavním soupeřem však byl pro Netanjahua lídr letos vzniklé centristické koalice Modrá a bílá Ganc a velmi těsný výsledek se očekával. Obě strany nyní čekají pravděpodobně náročná koaliční vyjednávání s menšími spojenci. Netanjahuův Likud nejspíš nebude schopen sestavit koalici bez podpory Liebermana.

Pravicový tábor zahrnující Likud, Novou pravici exministryně spravedlnosti Ajelet Šakedové a přísně náboženské strany má nyní 54 až 57 mandátů, přičemž k dosažení parlamentní většiny je jich potřeba 61. Tábor levého středu s Gancovou koalicí, Stranou práce, Demokratickou unií a arabskými stranami bude mít podle odhadů 54 až 58 poslanců. Sjednocená arabská kandidátka se přitom stala s 11 až 13 křesly třetí nejsilnější stranou v parlamentu.

Podle agentury DPA by mohlo vše dopadnout tak, jak si přál Lieberman: koalice Likudu, centristů a jeho strany, která v dnešních volbách získala osm až deset mandátů. Šedesátiletý Ganc ale během předvolební kampaně prohlásil, že jeho strana nepůjde do koalice s Likudem, pokud by v čele vlády zůstal Netanjahu stíhaný kvůli korupci.

Prezident Reuven Rivlin nyní bude muset rozhodnout, koho pověří sestavením kabinetu. Obvykle jím je šéf nejsilnějšího politického uskupení. Vznik nové vlády se neočekává dříve, než koncem října.

Druhé letošní volby

Izraelci volili poslance Knesetu letos už podruhé. Po volbách v dubnu se zdálo, že Netanjahu bude mít snadnou cestu k vytvoření vládní koalice, jelikož jeho pravicový Likud spolu se svými tradičními ultraortodoxními a nacionalistickými spojenci získal v parlamentu většinu.

Když se ale Lieberman postavil proti přílišnému vlivu židovských ultraortodoxních stran, zbylo Netanjahuovi pouze 60 spojenců, tedy o jednoho méně než potřeboval k získání většiny. Zákonodárci na popud poslanců Likudu rozpustili parlament a byly vyhlášeny další předčasné volby.

V úterních volbách mohlo hlasovat kolem 6,4 milionu občanů. Do úterních 19:00 SELČ svého aktivního volebního práva využilo podle volební komise 63,7 procenta lidí, což bylo o 2,4 procentního bodu více než ve stejnou dobu při předchozích volbách v dubnu, kdy celková volební účast nakonec činila přibližně 68 procent.