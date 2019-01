Americký prezident vyslal jasný vzkaz do Sněmovny reprezentantů, která je nyní nově ovládaná demokraty. Pakliže zástupci dolní komory Kongresu Spojených států neodsouhlasí v rámci opatření, která mají zajistit financování tamních úřadů, také peníze pro Trumpem dlouhodobě plánovanou výstavbu zdi na mexické hranici, je Bílý dům připraven omezit jejich fungování na velmi dlouhou dobu.

Prezident Trump se se zákonodárci v jejich novém složení sešel dnes poprvé. Téma setkání přitom bylo nasnadě. V důsledku patové situace, kterou vyvolal spor ohledně peněz pro avizovanou zeď na ochranu hranic s Mexikem, odmítl Senát na popud šéfa Bílého domu schválit dočasný rozpočet, na jehož základě fungují americké úřady.

Během čtvrtku sice Sněmovna reprezentantů na své schůzi odsouhlasila dva návrhy, na jejichž základě tento režim ukončuje, Trump nicméněmédiím sdělil, že je připraven je oba nechat vetovat.

Jednání s demokraty prý bylo „velice produktivní“, vzápětí však přítomným novinářům potvrdil, že svůj záměr ohledně potenciálního ponechání úřadů bez finančních zdrojů klidně i na několik let myslel zcela vážně.

„To jsem řekl, rozhodně jsem to řekl,“ zdůraznil Trump. „Nemyslím si, že se tak stane, ale jsem na to připraven.“

„Jsem velmi pyšný na to, co dělám. Nenazývám to odstávkou, nazývám to děláním toho, co je potřeba udělat pro blaho a bezpečnost naší země,“ dodal.

Do nouzového režimu byly americké úřady nuceny „přepnout“ počínaje 22. prosincem loňského roku poté, co byly odstřiženy od vládních zdrojů. Na 800 tisíc tamních úředníků zůstalo bez výplaty, přičemž téměř polovina z nich dostala neplacené volno. Mezi nejvíce postižené instituce patří například Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).