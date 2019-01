Na letišti v thajském Bangkoku prosí OSN o pomoc osmnáctiletá Saúdská Arabka Rahaf Kunúnová. Dívka údajně utekla od své rodiny a tvrdí, že pokud by byla deportována zpátky do Kuvajtu, hrozí jí od příbuzných smrt. Odmítla se totiž provdat za vybraného muže a zřekla se islámu. Informovala o tom BBC.

Dívka byla v Kuvajtu s rodinou na dovolené. Odtud ale v sobotu utekla. Následně se pokoušela přes Bangkok dostat do Austrálie, to se jí ale nepodařilo. Pas jí údajně zabavil saúdský diplomat, který se s ní setkal, když přiletěla na letiště Suvamabhumi. Dívka se proto zabarikádovala v hotelu, který se nachází v tranzitní zóně bangkockého letiště a opakovaně odmítla nastoupit do letadla mířícího do Kuvajtu.

„Mí bratři a celá rodina na mě společně se saúdskými diplomaty čekají v Kuvajtu. Zabijí mě. Můj život je v nebezpečí. Moje rodina mi vyhrožuje, že mě zabije kvůli těm největším banalitám,“ citovala dívku agentura Reuters.

„Zabarikádovala se v pokoji a řekla, že neodejde, dokud ji nebude umožněna schůzka s představiteli Úřadu OSN pro uprchlíky a nebude moci požádat o azyl,“ napsal na twitteru tajemník ředitele organizace Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson. Thajské úřady však odmítají tuto schůzku zprostředkovat.

Saúdské velvyslanectví v Bangkoku již dívčino tvrzení popřelo. Podle něj byla Kunúnová zadržena na letišti, protože neměla zpáteční letenku, a byla určena k deportaci do Kuvajtu, kde žije většina její rodiny. Později ambasáda upřesnila, že je v kontaktu s otcem rodiny.

Stejnou verzi událostí nabídl BBC i thajský policejní generál Suračate Hakpam, který upřesnil, že dívka uprchla před svatbou. Thajské úřady jí ale odepřely vstup do země, protože neměla vízum, a v současnosti již probíhá proces repatriace. Kunúnová podle něj nemá ani nezbytné dokumenty, jako je zpáteční letenka, ani peníze.

Dlouhodobé fyzické i citové zneužívání

K důvodům svého útěku se vyjádřila i sama Kunúnová. Ta pro agenturu Reuters uvedla, že čelila dlouhodobému fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků. „Utlačují mě. Miluji svůj život i práci, ale rodina mi brání vychutnávat si život naplno. Vyhrožují mi a nedovolují mi pokračovat ve vzdělání,“ popsala.

Dívka již na twitteru požádala o pomoc představitele Austrálie, Kanady, Spojených států a Velké Británie, které vyzvala, aby se s ní spojili. Ve své žádosti se odvolává na ženevské konvence, protože jí kvůli tomu, že se zřekla islámu, hrozí mučení a smrt. Podle posledních informací agentury Reuters šéf thajského imigračního úřadu následně prohlásil, že Kunúnová nebude zatím odeslána do Kuvajtu.

Jak upozornila BBC, případ Kunúnové dává vzpomenout na osud jiné Saudky, 24leté Diny Ali Laslumové. Ta v dubnu 2017 utíkala před tyranií panující v Saúdské Arábii. Její cesta za svobodou však skončila na letišti v Manile, kde ji úřady zadržely, sebraly jí pas a poslali ji zpět. Bližší informace o jejím dalším osudu nejsou známy.