Izrael varoval: Pokud Syřané vyšlou do Golanských výšin jednotky, odpovíme

Jestliže jednotky syrské armády vkročí na území Golanských výšin, na němž bylo před 44 lety uzavřeno příměří s Izraelem, dočkají se ostré odpovědi. Prohlásil to izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman. Ten očekává, že se Syřané pokusí o útok na skupiny rebelů ve městě Kunejtra. To na jihozápadě země spadá právě do míst, která byla před necelým půlstoletím demilitarizována.

Syrská vláda, jež má silnou podporu Ruska, už podnikla ofenzívu v provincií Dará a očekává se, další její kroky povedou právě ke Kunejtře, která spadá do oblasti Golanských výšin. Izraelci by měli v tomto případě největší problém s tím, že Syřané mohou na území vpustit i jednotky znepřátelených Íránců či libanonského hnutí Hizballáh. Ti by si následně mohli vystavět základnu poblíž zemských hranic. „Z naší strany posvětíme dohodu z roku 1974 a budeme trvat na tom, aby bylo dodrženo každé její písmeno. Jakékoli porušení se setká s ostrou reakcí státu Izrael," uvedl v živém vysílání Lieberman.



O údajných tazích syrského prezidenta Bašára al-Asada budou ve středu hovořit premiér Izraele Benjamin Netanjahu a ruský prezident Vladimir Putin. Právě Rusové vyhrocené situaci přispěli už v roce 2015, kdy jejich zásah v syrské občanské válce zvrátil misky vah ve prospěch Asada. Když nicméně Izraelci podnikli na syrském území výpady na Íránce i zmíněné hnutí Hizballáh, jimž chtěli zmařit obchody se zbraněmi, odezva Moskvy tentokrát nepřišla. Agentura Reuters každopádně uvádí, že Rusové chtějí bojovat proti jakékoli akci, která by měla za úkol Asadova blíže nespecifikovaná rozhodnutí zvrátit či ohrozit.



V neděli se Sýrie nechala slyšet, že údajně odrazila izraelské útoky na leteckou základnu v provincii Homs. Na stejném místě v dubnu zemřelo devět vojáků íránské Revoluční stráže, a to při útoku, z něhož Damašek i Teherán dodnes obviňují Izrael. Lieberman v reakci prohlásil, že nemá, co by dodal. „Možná jen jednu věc, a sice že naše politika se nemění. Nedovolíme, aby Írán začal stavět zákopy v Sýrii a aby se syrská půda stala předvojem před Izraelem," řekl.

Autor: Šimon Sedlařík