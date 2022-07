„Paříž dnes v poledne zaskočila zpráva, že byl učiněn pokus o atentát na prezidenta Milleranda při jeho návratu do Elysejského paláce po velké vojenské přehlídce v Longchamps na oslavu Dne Bastily," referovaly ještě týž den večerníky. K čemu vlastně tehdy v Paříži došlo?

Tři výstřely z revolveru

Když se kolona s prezidentským kočárem přiblížila k Elysejskému paláci (tradičnímu sídlu francouzských prezidentů), vystoupil z přihlížejícího davu čtyřiadvacetiletý Gustave Bouvet a vypálil z revolveru tři rány na auto jedoucí v jejím čele. Domníval se, že právě tento vůz patří prezidentovi, ve skutečnosti v něm však jel policejní prefekt. Prezident seděl v otevřeném kočáru o několik desítek metrů dál v koloně.

I když se atentátník zmýlil, Millerand zůstával nadále zranitelný, proto jeho kočár okamžitě obklopila čestná jízdní stráž složená z kavaleristů z francouzského Alžíru. Průvod zrychlil, aby co nejdříve zmizel za vraty paláce.

Na Bouveta se mezitím vrhl přihlížející dav a začal ho mlátit. Když se k němu propracovala policie, musela jej paradoxně spíše chránit před lynčováním, než mu bránit v dalším útoku. Podařilo se jí nicméně převzít nad situací kontrolu, atentátníka zatknout a odvést na stanici. Tam zjistila jeho totožnost: ukázalo se, že jde o mladého nezaměstnaného kovorytce a malíře, který byl už jednou trestán, protože se choval jako militantní anarchista.

Prezident přečkal atentát ve zdraví a ještě téhož dne navštívil francouzského generála Huberta Lyauteye, jehož jmenoval maršálem Francie. Kromě večerních titulků nevyvolal pokus o atentát vlastně žádný větší rozruch.

Francouzský prezident Alexandre Millerand, který zastával prezidentský úřad v letech 1920 až 1924 a levice ho obviňovala, že upřednostňuje konzervativce. Dne 14. července 1922 se stal terčem pokusu o atentátZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, Gallica Digital Library, volné dílo

Proč k pokusu došlo?

Proč k této násilné akci vůbec došlo? Začátek 20. let byl pro Evropu velmi bouřlivým obdobím. V březnu 1919 vznikla v Moskvě Komunistická internacionála neboli Kominterna, tedy mezinárodní komunistická organizace, v níž měli hlavní slovo ruští bolševici, kteří na podzim 1917 provedli úspěšný komunistický převrat.

V roce 1922 již bylo zřejmé, že to byl jediný úspěšný převrat té doby a že bolševické Rusko zůstává jedinou pevnou oporou, k níž se může komunistické hnutí přimknout. Všechny ostatní pokusy o podobný projekt zkrachovaly: maďarský v srpnu 1919, československý v prosinci 1920 a německý v březnu 1921.

Souběžně s komunisty usilovali o odstranění stávajícího společenského řádu také anarchisté, kteří od přelomu 19. a 20. století páchali teroristické činy, namířené proti soudobým představitelům politické moci, jimiž chtěli vyvolat masové dělnické povstání. Jednou z nejznámějších obětí takového atentátu se stala v roce 1898 rakouská císařovna a česká a uherská královna Alžběta Bavorská, manželka Františka Josefa II. alias slavná Sissi. Její život ukončil 10. září 1898 italský anarchista Luigi Lucheni, který ji probodl pilníkem.

Millerand představoval pro anarchisty lákavý cíl z důvodu, že ho tehdejší levice obviňovala z upřednostňování konzervativců. Třebaže byl v roce 1920 zvolen do prezidentského křesla jako kompromisní kandidát mezi pravicovým Národním blokem a roztříštěnou francouzskou levicí, po prvním roce v úřadě odvolal tehdejšího premiéra Aristida Brianda, jehož jmenování do funkce předsedy vlády vítala jak levice, tak pravice, a nahradil ho konzervativním republikánem Raymondem Poincarém. To nebyla věc, s níž by se radikální levičáci byli ochotni smířit.

Po neúspěšném pokusu přišly úspěšnější…

Pokus o atentát nicméně nakonec proběhl bez vážnějších následků, a to nejen pro potenciální oběť, ale dokonce i pro pachatele. Bouvet byl sice v lednu 1923 odsouzen k pěti letům nucených prací (v dřívějších dobách by se řeklo na galeje) a k deseti letům vyhoštění z Francie, ale už po dvou letech, v lednu 1925, byl z vězení propuštěn. Ve vězení sice částečně ochrnul, což také vedlo k jeho předčasnému propuštění, ale i tak se ještě oženil a žil dalších 59 let.

Millerand byl prezidentem do roku 1924, poté musel odstoupit tváří v tvář rostoucímu konfliktu svého úřadu se zvoleným zákonodárným sborem. Jeho nástupcem se stal dosavadní předseda francouzského Senátu Gaston Doumergue. Millerand zemřel v roce 1943 ve Versailles a byl pohřben na hřbitově Passy.

Bohužel, násilné akce mladých anarchistů neskončily neúspěšným Bouvetovým pokusem. Už v krátké době se o tom mělo přesvědčit i mladé Československo, které po první světové válce pojily s Francií úzké diplomatické vazby.

Dne 5. ledna 1923, tedy necelý půlrok po střelbě v Paříži, se terčem podobně provedeného atentátu stal první československý ministr financí Alois Rašín. Když vycházel ze svého bytu v Žitné ulici a chystal se nasednout do ministerského auta, střelil ho do zad a do boku mladý anarchokomunista Josef Šoupal. Rašín neměl Millerandovo štěstí a dne 18. února následkům atentátu podlehl.

Vrah Šoupal vykazoval řadu podobných znaků se svým francouzským "kolegou". Také byl velmi mladý (v době atentátu mu nebylo ani 21 let), také střílel z revolveru, také se ke svému činu veřejně hlásil a dokonce chtěl také původně zabít Rašína už v roce 1922 - první pokus mu ale překazili ministrovi podřízení, kteří podivínského mladíka odmítli vpustit k Rašínovi do kanceláře. Konečně byl rovněž zadržen hned na místě činu.

Při vyšetřování se doznal, že měl v úmyslu zabít i další československé "představitele kapitalistického řádu", konkrétně prvního ministerského předsedu Karla Kramáře a českého bankéře Jaroslava Preisse. Vzhledem ke svému věku nicméně nebyl odsouzen na smrt a místo toho si odpykal 18 let v Kartouzích.