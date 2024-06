Mladý hráč skončil ve vazbě poté, co se pokusil ubít kladivem svého soka, se kterým se dostal do sporu v počítačové hře. Aby mu ublížil, procestoval část Spojených států amerických. Ačkoliv se jednalo o výjimečný brutální případ spojený s hraním, vědci dlouhodobě poukazují, že nenašli příčinnou souvislost mezi sklony k násilí a videohrami.

Dvacetiletý Edward Kang se během hraní on-line videohry ArcheAge rozčílil na jiného hráče natolik, že se rozhodl jej konfrontovat osobně. Jenže jeho záměrem nebylo si s dalším mužem promluvit, ale chtěl ho zabít.

Deník The New York Times s odkazem na prohlášení vyšetřovatelů uvedl, že Kang v pátek 21. června nasedl na noční let z New Jersey ve státě New York do Jacksonvillu na Floridě. Kvůli činu tak překonal vzdálenost více než 1400 kilometrů. Zde se ubytoval v hotelu, aby v dalších dnech provedl zločin.

Podle New York Post mladík nejprve v sobotu v tamním obchodě s nářadím koupil kladivo a svítilnu. V neděli ráno se pak v černém oblečení a s nasazenou maskou a rukavicemi vydal k domu oběti. Druhého muže zde zastihl a napadl.

„Otce oběti probudilo volání o pomoc,“ sdělil šerif Bill Leeper z okresu Nassau. Doplnil, že spatřil nevlastního syna, jak zápasí s útočníkem, který měl kladivo v ruce. Pomohl mu agresora zpacifikovat a zavolal policii.

Napadený mladík podle kriminalistů utrpěl zranění, která ho však neohrožovala na životě. Naopak Kang čelí obviněním z napadení ve stádiu pokusu o vraždu druhého stupně a vloupání.

Kromě toho útočník s vyšetřovateli nespolupracuje. „Když jsme se ho zeptali, proč to udělal, odpověděl, že oběť se na internetu chovala zle,“ sdělil Leeper. Kang se policistů pouze dotázal, jaký trest mu za vznesená obvinění hrozí. „Řekl bych, že hry si znovu zahrajete za hodně dlouhou dobu,“ odvětil mu Leeper. Následně podezřelý muž využil práva na právníka.

Ačkoliv se jednalo o výjimečný brutální čin způsobený roztržkou během hraní hry, Leeper varoval, aby lidé byli ostražití před neznámými osobami na internetu. „Incident je připomínkou, že on-line interakce mohou mít následky v reálném světě,“ řekl podle Newsweek šerif.

Podporují hry násilné chování?

Vztahem mezi násilím ve videohrách a agresivním chováním, zejména u dětí, se zabývala řada studií. Ačkoliv výsledky neurčily příčinnou souvislost, poskytly cenné poznatky o složité problematice.

Analýza provedená Craigem Andersonem a Bradem Bushmanem z roku 2001 naznačila, že opakované vystavení násilnému obsahu znecitlivuje děti vůči násilí v reálném světě. Tím pádem jim agresivní chování připadá přijatelnější.

Problémem se v roce 2018 zabýval i Douglas Gentile ze Státní univerzity v Iowě. Zjistil, že časté vystavení násilným hrám v dětství může zvýšit agresivitu a snížit prosociální chování v dospělosti.

Zprávy Americké psychologické asociace z let 2015 a 2020 také spojily hraní násilných videoher s agresivními projevy, jako jsou křik a strkání. Výzkumníci ale nenašli dostatečné důkazy o souvislosti mezi hraním a násilnickými sklony.

Server Britannica shrnul výsledky různých studií, ze kterých vyplynuly i pozitivní vlivy na lidi. Násilné hry například mohou u lidí zvyšovat pochopení důsledků zločinů, a tím zvýší i laskavost, občanskou angažovanost a prosociální chování. Rovněž mohou rozvinout morální kompas nebo uvolnit stres a hněv. Je i dokázané, že v oblastech, kde se mladiství věnují hraní her, klesla jejich kriminalita.

Vědci také uvedli, že jakékoliv studie, které tvrdí, že existuje příčinná souvislost mezi násilím a videohrami, jsou chybné.