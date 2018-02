Poláci versus holocaust: vzájemné obviňování nahrává neonacistům

Vznikají petice proti očerňování polských Židů. Nedávný výrok polského premiéra Mateusze Morawieckého, který na mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že za holocaust nesli odpovědnost i někteří příslušníci židovského národa, zvedl vlnu nevole. Na serveru Naszademokracja.pl podepsalo petici na podporu polských Židů už více než 10 tisíc lidí.

Kontroverzní zákon zakazuje přímo spojovat Poláky s nacistickými zločiny.

Izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu označil slova svého polského protějšku za pobuřující. Bývalý ministr financí Izraele Ja’ir Lapid na Twitteru napsal: „Židovský stát nepřipustí, aby byli vraždění obviňováni ze své vlastní vraždy.“

Polskou ambasádu v Tel Avivu vzápětí nato kdosi pomaloval hákovými kříži. Var-šava se situaci pokouší zmírnit tvrzením, že se Morawiec-ki jen snažil otevřít upřímnou debatu bez ohledu na národnost těch, kteří za zločiny z nacistické éry mohou.

Nebyli jsme doceněni, myslí si Poláci

Pozorovatelé upozorňují, že výrok je součástí nacionalistických tendencí, jež se v Polsku projevují už několik let. Podle mluvčí polské vlády Joanny Kopcińské pre-miér v žádném případě nemíní popírat holocaust. V Mnichově však Morawiecki hájil nový kontroverzní zákon, který zakazuje připisovat jakoukoliv odpovědnost za holocaust Polákům. Každý, kdo by se zmínil o tom, že jeho rodinu udal gestapu občan polského původu, by mohl jít až na tři roky do vězení.

Pochody neonacistů, pálení figuríny Žida či překrucování historických faktů polským Ústavem národní paměti před těmito a jinými projevy antisemitských nálad v současném Polsku varují autoři tamější petice. A upozorňují, že v souvislosti s tím působí nový zákon přinejmenším nevhodně.

Tvůrci předpisu nicméně tvrdí, že pozitivní úloha Poláků coby bojovníků proti nacismu nebyla doceněna. Naopak jsou prý posilována negativa, včetně otázky vraž-dění Židů polskými sousedy. Narážejí tak na nově zjištěná fakta o pogromu v Jedwabném, kde Poláci v červenci 1941 povraždili 340 Židů. Světová média poukazují na fakt, že oproti dřívějším výkladům způsobili masakr přímo jeho obyvatelé běžní lidé jako montéři, ševci, dokonce i starosta. Nacističtí důstojníci upalování Židů v Jedwabném pouze přihlíželi.

Vylévání vaničky i s dítětem?

Součástí kontroverzního zákona je i zákaz používat označení „polský vyhlazovací tábor“. Jde o reakci na faux pas bývalého lídra USA Baracka Obamy, který před šesti lety při udělování Prezidentské medaile svobody hovořil o „polských táborech smrti“. Za nešťastnou formu-laci se musel omluvit, protože Osvětim a Treblinka byly německé koncentrační tábory, ležící na území Polska.

Polští zákonodárci podle svých kritiků ale vylévají s vaničkou i dítě. Paragraf, v němž se zapovídá „přičítat polskému národu nebo státu zodpovědnost či spoluzodpovědnost za nacistické zločiny“, podle nich není adekvát-ním zhodnocením reality.

„Mou babičku zavraždili v Polsku Němci a Poláci,“ vzka-zuje do Varšavy Ja’ir Lapid. „Důsledky těchto událostí žijí v kolektivní paměti. Namístě je okamžitá omluva.“