Polákům, kteří na Slovensku divokou jízdou zabili člověka, hrozí vysoké tresty

/VIDEO/ Trojici Poláků, kteří na Slovensku honičkou v luxusních autech způsobili smrt řidiče v protijedoucím vozidle, hrozí vysoké tresty. Jeden z nich může jít do vězení až na 20 let, druhým dvěma hrozí až 15 let odnětí svobody. Soud minulý čtvrtek rozhodl o převzetí do vazby jednoho z nich. Ostatní jsou stíháni na svobodě.

Vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině změnil na základě výsledků vyšetřování a pokynů žilinského krajského prokurátora právní kvalifikaci skutku u všech třech obviněných. Informoval o tom server Aktuality.sk. Řidičovi Porsche hrozí obvinění z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrožení, za který si 42letý muž může jít sednout do vězení na 15 až 20 let. ČTĚTE TAKÉ: Jeden z Poláků, kteří se na Slovensku honili v luxusních autech, jde do vazby „Ostatní dva muži ve věku 26 a 27 let jsou obvinění z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrožení, za který jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na 10 až 15 let,“ uvedl policejní mluvčí Radko Moravčík. Dodal, že policie na případu nadále intenzivně pracuje. ‼️ Závodění Poláků v luxusních autech skončilo tragickou smrtí otce od rodiny. Na Slovensku se předjížděli na plné čáře, jeden z nich nezvládl řízení a ve vysoké rychlosti v prostisměru čelně narazil do škodovky. pic.twitter.com/A4HaFi3PwE — ČT24 (@CT24zive) 1. října 2018 Bezohledný závod K tragické nehodě došlo v neděli v poledne na silnici I/59. Ferrari a Porsche začaly předjíždět kolonu vozidel, kde je to plnou bílou čarou zakázané. Řidič Porsche se už nestačil zpět zařadit do svého jízdního pruhu a čelně se srazil s protijedoucí Škodou Fabia. Tu řídil 57letý muž, který utrpěl těžká zranění a po převozu do nemocnice zemřel. Zranila se i jeho 50letá spolujezdkyně a 21letý spolujezdec. Hmotná škoda byla vyčíslena na 35 500 eur (520 tisíc korun). ČTĚTE TAKÉ: Poláci závodili na Slovensku v luxusních vozech. Zabili protijedoucího řidiče

Autor: Pavel Kopecký