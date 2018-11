Policejní manévry v Bochumi. Ozbrojený muž držel na benzínce rukojmí

„Útočník byl zadržen bez zranění,“ uvedla na twitterovém účtu policie spolkové republiky Severní Porýní-Vestfálsko. „Zaměstnankyně čerpací stanice je v bezpečí. Ani ona neutrpěla žádná zranění. Policejní akce pokračuje.“

Aktuelle Info zum #Einsatz in #Langendreer: Der Täter ist unverletzt festgenommen worden, auch die Angestellte der Tankstelle ist in Sicherheit. Auch sie ist unverletzt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. #Bedrohung #Bochum pic.twitter.com/WMGvKdK8K5