Policejní razie ve Frankfurtu. Vyšetřovatelé vtrhli do sídla Deutsche Bank

Že se policejní razie týká vyšetřování kauzy praní špinavých peněz potvrdila německému deníku Deutsche Welle (DW) kancelář frankfurtského prokurátora. Vyšetřování se týká několika bývalých a dvou současných zaměstnanců banky.

Společnost Deutsche Bank v tiskovém prohlášení uvedla, že s úřady „plně spolupracuje“. „Razie se týká případu Panama Papers,“ uvedl mluvčí firmy a připomněl tak únik dat z panamské právní společnosti Mossack Fonseca, který přispěl k odhalení celé kauzy.

Zaměstnanci Deutsche Bank podle obžaloby pomohli zhruba 900 zaměstnancům zřídit fiktivní firmy se sídly v daňových rájích, které sloužily k „převodu financí z kriminální činnosti“. Tímto způsobem měli umožnit „vyprat“ okolo 311 milionů eur, tedy v přepočtu více než osm miliard korun.

It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.