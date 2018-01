Policie by měla muslimské hordy zklidnit, říká německá politička. Vyšetřují ji

"Co se to sakra v této zemi děje? Proč je oficiální policejní web v arabštině?" dotázala se na svém Twitteru poslankyně a místopředsedkyně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Beatrix von Storchová. Podle ní by se měla policie snažit "zklidnit barbarské, hromadně znásilňující hordy muslimských mužů". Čelí vyšetřování kvůli šíření nenávisti.

Beatrix von StorchováFoto: ČTK/AP/Hauke-Christian Dittrich

Policie obdržela na novoroční tweet místopředsedkyně AfD Beatrix von Storchové několik stovek stížností a začala ji vyšetřovat pro možné šíření nenávistného projevu. Případ od ní převzalo kolínské státní zastupitelství. ČTĚTE TAKÉ: Muslimové v Arkansasu zaplatili pokutu za vandala, který jim posprejoval mešitu Beatrix von Storchová se ve svém tweetu pozastavila nad novoročním přáním, které kolínská policie zveřejnila na svých webových stránkách v němčině, angličtině, francouzštině a v arabštině, přičemž ji rozčílila arabská verze přání. Policie by se místo psaní v arabštině měla podle ní spíš snažit zklidnit to, co označila za "barbarské znásilňovací gangy hord muslimských mužů". V reakci na to Twitter zablokoval na dvanáct hodin její účet kvůli "porušení pravidel týkajících se šíření rasistického obsahu". ČTĚTE TAKÉ: Šestý den protivládních protestů v Íránu: zemřelo už přes 20 lidí Kolínská policie vyjádřila v reakci na celou kauzu překvapení, že její novoroční pozdrav způsobil takový rozruch. Její mluvčí uvedla, že tweetovat informace v několika jazycích je obvyklá praxe používaná při významných událostech a akcích, jako jsou fotbalové zápasy, velké veřejné koncerty nebo demonstrace. Státní zastupitelství nyní zkoumá, zda Storchové komentář porušil nový německý zákon o nenávistných projevech (hate speech), který vstoupil v platnost od 1. ledna letošního roku. Aby mohlo vyšetřování političky pokračovat, bude třeba pozastavit její imunitu, uvedl kolínský státní zástupce Ulf Willuhn. ČTĚTE TAKÉ: V Londýně byli na silvestra ubodáni čtyři lidé. Další je v kritickém stavu Německá legislativa nyní vyžaduje, aby sociální sítě jako Facebook, Twitter a Youtube odstranily obsah, který je "zjevně nezákonný", během 24 hodin po jeho nahlášení, jinak budou čelit vysokým pokutám.

Autor: Jaroslav Krupka