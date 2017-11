Policie dopadla střelce z Colorada. Útočil 47letý Američan

Američtí policisté již dopadli střelce, který v obchodním centru Thorton v Coloradu zastřelil tři lidi a následně uprchl. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ní vraždil sedmačtyřicetiletý Scott Ostrem. Motiv činu zůstává nejasný.

Policisté muže dopadli na základě informací veřejnosti. Stanice CBS zveřejnila záběry, jak policisté a federální agenti muže poutají.

Podle CBS se příslušníci týmu SWAT ve čtvrtek ráno místního času vydali na základě tipu do příměstské části Adams County, kde měl útočník údajně bydlet. Netrvalo dlouho, když jej spatřili, jak projíždí kolem. Následovala policejní honička, na jejímž konci byl muž zadržen.

Podle agentury Reuters působil klidně a nekladl odpor. Mluvčí policie Victor Avila následně řekl novinářům, že Ostrem měl u policie minimum kriminálních záznamů.

Incident se odehrál kolem 18. hodiny místního času. Do obchodu Walmart v obchodním centru Thornton Town Center vešel muž a začal střílet do lidí. Dva muži zemřeli na místě, třetí oběť - žena - zemřela po převozu do nemocnice. Nikdo další zraněn nebyl.

„Dospěli jsme k tomu, že šlo o náhodně vybrané oběti. Podle výpovědi svědků prostě vstoupil dovnitř a začal střílet do skupiny lidí,” cituje Reuters policejního mluvčího Victora Avilu. Stále není jasné, co jej k činu vedlo.