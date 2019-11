Skupina několika desítek demonstrantů, kteří obsadili areál hongkongské polytechnické univerzity na protest proti místní vládě, se nadále odmítá vzdát policistům. Ti univerzitu obléhají od neděle. Dalších asi 1000 protestujících už univerzitní areál opustilo a policie je všechny kromě nezletilých pozatýkala. Největší hongkongská politická strana, která je nakloněna centrální vládě v Pekingu, mezitím vyzvala hongkongské voliče, aby v nadcházejících místních volbách odmítli "temné síly" spojené s demonstracemi.

Zatýkání u polytechnické univerzity | Foto: ČTK

Demokratické spojenectví pro pokrokový a lepší Hongkong odsoudilo násilnosti při demonstracích minulý týden a vyzvalo 4,1 milionu hongkongských voličů, aby v nedělním hlasování "odmítli temné síly, které uvrhly Hongkong do chaotické situace". "Temné síly tvrdí, že bojují za svobodu, ale výsledkem je, že teď lidé nemohou vyjadřovat své názory, a dokonce ani uplatňovat své právo chodit do školy a do práce," uvedl Starry Lee, který v čele této propekingské strany stojí.