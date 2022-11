Zlom v případu Dámy z dun: Před 48 lety našli zohavené tělo, teď má FBI stopu

Livingston pocházel z Ohia, do Gadsdenu, odkud zmizel, přijel za prací. Jeho zmizení ohlásil spolupracovník poté, co mladý muž nepřišel několik dní do práce. Detektiv Jordan McCartney uvedl, že se ho nepodařilo najít ani po rozsáhlém vyšetřování, ani při několika velkých pátracích akcích. Vyšetřovatelé nenašli žádné důkazy ani indicie vedoucí k tomu, co se mohlo mladíkovi stát.

Setkání s bezdomovcem

První posun v případu znamenalo léto 1983. Policisté tehdy dostihli podezřelého, který se později přiznal k napadení Livingstona.

Williama Rotha Jr. policisté zatkli poté, co napadl muže ve městě Clarksville v Texasu. Roth se přiznal, že oběť zmlátil basebalovou pálkou (později vyšlo najevo, že muže ubodal). Když se zadrženého vyšetřovatelé ptali, jestli už něco podobného udělal někomu jinému, tak se Roth přiznal, že podobným způsobem ublížil Alanu Livingstonovi v Gadsdenu v Alabamě.

Podezřelý Roth Jr. dále sdělil, že se s Livingstonem seznámil, když oba navštěvovali Players Lounge, což tehdy byl noční podnik v Gadsdenu, a další bary či salony v okolí. V té době byl Roth bezdomovcem.

V osudný večer měl Livingston dělat podezřelému návrhy, a tak ho Roth dle svých slov stejně jako v případě texaské oběti udeřil prknem do hlavy. Stejně však také tvrdil, že když od Livingstona odcházel, byl mladík živý.

Později Roth policistům převyprávěl ještě několik dalších verzí příběhu, ani jedna však nevedla k řece Coosa, kde se nyní našlo auto s pravděpodobnými Livingstonovými ostatky. Vzhledem k tomu, že policisté neměli dostatek důkazů, nemohli ani po Rothově přiznání vznést v Livingstonově případu žádná obvinění.

Texaským vyšetřovatelům se dařilo lépe, Roth byl za vraždu v Clarksville odsouzen na doživotí - stalo se tak jen dva měsíce poté, co se Livingston ztratil. Ve vězení Roth zůstal až do roku 2012, kdy byl kvůli podlomenému zdraví přemístěn do domova důchodců.

Případ Livingstona nikdy nebyl uzavřen, a postupně se zařadil k odloženým případům.

Auto plné důkazů

Teď je však všechno jinak. V řece Coosa se našel potopený hnědý Ford Bronco z roku 1980 a v něm kosterní pozůstatky. „Auto, stejně jako doklady v něm nalezené, patří zmizelému mladíkovi,“ citoval seržanta Erice Phillipse deník The Gadsden Times.

Na průzkumu řeky pracovaly potápěčské týmy FBI. Dostat tělo z vody nebylo vůbec jednoduché, auto totiž bylo až po čelní sklo zabořeno do dna a naplněné říčním bahnem. Vyzvednutí těla, které v autě pod vodou pravděpodobně bylo téměř čtyřicet let, se stalo nejstarším případem vyzvednutí těla z vody, na kterém FBI kdy pracovala.

Vozidlo v řece objevil potápěč a záchranář z Virginie Chris Overstreet, který pomocí sonaru pátrá po pohřešovaných osobách. Auto, které se nacházelo v hloubce více než pět metrů, našel letos v lednu. Když se k němu potopil a zjistil, že se jedná o model z osmdesátých let a je v bahně až po kapotu, zavolal gadsdenskou policii, která zahájila vyšetřování.

Jak zemřel a zabil ho Roth?

Gadsdenští policisté následně přizvali ke spolupráci FBI. Portál USA Today doplňuje, že to bylo zejména kvůli tomu, že se auto rozpadalo a policie nevlastní techniku, která by vozidlo z řeky vytáhla tak, aby byly zachovány důležité stopy a důkazy.

Mravenčí práce několika týmů vyšetřovatelů ale přinesla ovoce. Nyní mohou konečně prozkoumat nalezené ostatky a také prověřit pravdivost dřívějších Rothových slov a jeho případné spojení se smrtí pětadvacetiletého pohřešovaného mladíka. To, zda se nakonec v případu povede postavit Rotha před soud, ale může ovlivnit věk podezřelého.

Byť doklady nalezené v autě naznačují, že jde skutečně o mrtvého Livingstona, vyšetřovatelé nyní ještě musí definitivně potvrdit totožnost mrtvoly. Šéf gadsdenské policie Lamar Jaggears a kapitán Bobby Jackson uvedli, že detektivové doufají, že se jim podaří získat DNA Livingstonova sourozence. Detektiv Jordan McCartney pak doufá, že forenzní zkoumání ostatků odhalí i příčinu Livingstonovy smrti .

Řeka Coosa, ve které se našel vrak auta, je jednou z největších řek v Alabamě. Začíná ve státě Georgia a končí severovýchodně od hlavního města státu Alabama Montgomery. Biologická rozmanitost systému řeky zahrnuje velké množství flory i fauny, včetně vodních plžů, obojživelníků, plazů, ryb a sladkovodních mušlí.