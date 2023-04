Záběry z kamery na uniformě strážníka ukázaly, co předcházelo tragické události, která se stala ve městě Farmington v americkém státě Nové Mexiko, kde policisté měli zasáhnout u ohlášeného domácího násilí. Podle vyšetřování si však spletli adresu domu. Spolu s videem úřady zveřejnily i zvukové záznamy z tísňové linky pořízené během přestřelky.

Policisté zvoní na dům v americkém Farmingtonu. Následující okamžiky skončily tragicky… | Foto: Profimedia/AP/Farmington Police Department

Reagovali na hlášení dispečinku o nahlášeném domácím násilí ve venkovském městě Farmington vzdáleném asi 140 kilometrů od Alburquerque ve Spojených státech amerických, a ihned vyrazili na místo.

Tři vyslaní policisté měli problém řešit na adrese 5308 Valley View Avenue, informoval deník The New York Times s odkazem na vyšetřování. Na zveřejněném videozáznamu pořízeném kamerou na uniformě jednoho ze strážníků však je možné vidět, jak klepou na dveře budovy s číslem 5305. Osudový omyl 5. dubna způsobil tragédii.

Zatímco muži v uniformách čekali, až jim někdo otevře, jeden z nich se zeptal, zda jsou na správném místě. „Je to 43 nebo 5308?“ ptal se pak druhý muž přes vysílačku. Dispečer mu následně sdělil správnou adresu. „Neříkejte, že jsem se spletl,“ odpověděl strážník a zasmál se.

Policisté ale stejně zaklepali ještě dvakrát.

Následně si všimli, jak se ke vchodu přibližuje muž. „A sakra,“ znepokojeně prohlásil jeden z policistů. Trojice rychle odstoupila od domu a baterkou si posvítila na místo. Majitel domu otevřel dveře. Na záběru byla vidět okamžitá reakce strážníků. „Ruce vzhůru!“ nejdřív zvolali. Muž však na ně místo toho zamířil zbraní, a tak něj spustili palbu a zastřelili ho.

Zdroj: Youtube

Chvíli po střelbě byl slyšet křik ženy, Dotsonovy manželky. Na videu je možné vidět, jak se poté také přiblížila ke vchodu a zahájila palbu na strážníky. Ti ji opětovali. Jakmile si však Dotsonová uvědomila, že se jedná o policisty, přestala. Z incidentu vyvázla bez zranění. Také žádný ze strážníků neutrpěl zranění.

Tísňové volání vystrašené dcery a sousedů

Tamní policejní oddělení rovněž zveřejnilo záznamy čtyř tísňových volání souvisejících s původním výjezdem a následnou střelbou. Jeden hovor byl od osoby, která se představila jako čtrnáctiletá dívka z domu 5305 Valley View Avenue, v němž byl Dotson zastřelen. S pláčem uvedla, že jí matka řekla, aby zavolala na tísňovou linku, protože jejího otce postřelili.

Dispečerka se ji nejdřív snažila uklidnit. Řekla jí, že střelba pochází od policistů v okolí. Až po chvíli pochopila, že volající měla na mysli, že k přestřelce došlo v jejím domě. Dcera pak vysvětlila, že se schovala spolu s bratrem a psem v pokoji. „Můžete se se mnou pomodlit, prosím?“ požádala dispečerku, informoval deník The New York Times s odkazem na vyšetřování.

Dva z dalších zveřejněných telefonátů na tísňovou linku přišly od sousedů, které střelba znepokojila. Čtvrtý zvukový záznam pocházel z původního hovoru o domácím násilí odehrávajícím se v protější budově. Policie později prošetřila i tento incident, ale nezaznamenala z tohoto místa žádné komplikace.

Vyšetřování neskončilo

Tragickou událost úřady nadále vyšetřují. „Policejní oddělení ve Farmingtonu zveřejní další záznamy a spisy poté, co je přezkoumá právní zástupce,“ napsal náčelník Steve Hebbe v prohlášení na Facebooku. Doplnil, že jména zúčastněných policistů nejsou záměrně zveřejněná a budou nadále utajovaná, aby to neovlivnilo vyšetřování.

Na páteční tiskové konferenci k případu novináře zajímalo, jak je možné, že strážníci zasahovali na špatné adrese. „Tohle je na případu to nejhorší, co musíme vysvětlit,“ odpověděl náčelník podle CNN. „Stává se, že si spletete adresu. Platí to i pro policii. Nyní to však dopadlo tragicky,“ dodal.

„Všichni si uvědomujeme závažnost tohoto incidentu,“ uvedl šéf tamní policie v prohlášení. „Z plných sil se budeme snažit, abychom co nejlépe a nejpřesněji zjistili, co se odehrálo,“ sdělil.