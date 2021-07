Boje tělo na tělo jako ze středověké bitvy, urážky a výhrůžky, strach o vlastní život a problémy s duševním zdravím. Tyto své zkušenosti dnes před výborem amerického Kongresu popisuje čtveřice policistů, kteří byli mezi těmi, kdo sídlo zákonodárného sboru chránili 6. ledna při útoku příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Jeden z předvolaných strážců zákona odsoudil vyjádření některých republikánských politiků, kteří tehdejší násilné události při volební schůzi Kongresu nyní zkreslují a zlehčují.

Ctveřice policistů, která chránila sídlo zákonodárného sboru 6. ledna při útoku příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa | Foto: ČTK

"Mám pocit, jako bych absolvoval cestu do pekla a zpátky… Ale příliš mnoho lidí mi teď tvrdí, že peklo neexistuje, nebo že to peklo vlastně nebylo tak špatné. Ta lhostejnost vůči mým kolegům je hanebná!", prohlásil příslušník washingtonské policie Michael Fanone, přičemž zvýšil hlas a udeřil rukou do stolu. "Moje kariéra u policie mě připravila na to vyrovnat se s některými aspekty téhle zkušenosti. (…) Ale nic, opravdu nic mě nepřipravilo na to konfrontovat naše zvolené zástupce, kteří neustále události toho dne popírají," pokračoval ve svém úvodním proslovu.