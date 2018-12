Policie ve Francii zadržela stovky bouřících se studentů. Museli klečet u zdi

Napětí a protesty ve Francii stále pokračují. Policie ve čtvrtek večer zadržela několik stovek studentů, kteří se přidali k hnutí takzvaných žlutých vest a podíleli se na násilných blokádách škol. Podle úřadů mladí lidé házeli zápalné lahve na policisty a zapalovali popelnice i auta, uvedla agentura AFP. Vlna protestů se očekává i tuto sobotu. Kvůli bezpečnosti bude uzavřena řada divadel, obchodů a mimo jiné i Eiffelovu věž.

Studenti se přidali k probíhající vlně demonstrací, které vyvolalo takzvané hnutí žlutých vest. To protestovalo proti zavedení daně na pohonné hmoty. V minulých týdnech však demonstrace vyeskalovaly v násilí, kdy protestující zapalovali barikády a prováděli výtržnosti. Policisté proti nim zasahovali vodními děly i slzným plynem.

Tisíce policistů

Francouzské úřady v reakci na to nasadily do ulic tisíce policistů. Ti na mnoha především středních školách ve čtvrtek zasahovali proti studentům. Podle francouzských médií bylo zadrženo přes 700 mladých lidí, často při násilných střetech se strážci pořádku.

Blocus des lycées : vidéo de l'interpellation des 151 lycéens à Mantes-la-Jolie après les incidents de ce matin. pic.twitter.com/aLhmPQ6Mcs — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 6. prosince 2018

Na videu z policejního zásahu, které zveřejnil list Le Monde, pak rozhořčeně reagovalo mnoho Francouzů a vyjádřili se k němu i někteří politici. Záběry pochází z města Mantes-la-Jolie nedaleko Paříže a zachycují desítky vysokoškoláků, kteří klečí u zdi s rukama za hlavou.

"Bez ohledu na to, co špatného provedli, nic neodůvodňuje takové ponížení nezletilých," uvedl lídr socialistů Olivier Faure. "Do plamenů není třeba přilévat ještě více oleje," dodal.

„Ty záběry mě šokovaly,“ řekl Le Monde ministr školství Jean-Michel Blanquer, podle něhož by policie měla zasahovat proti studentům pouze nutným a odpovídajícím způsobem. Při zásahu bylo podle AFP zadrženo 152 studentů dvou zdejších škol.

Místní policejní prefekt následně uvedl, že navzdory drsně působícím záběrům nebylo s žádným studentem zacházeno jakkoliv nepřípustně a ani nebyl nikdo zraněn. Naopak v alsaském městě Mylhúzy utrpěl jeden ze strážců zákona vážné zranění, když do něj najel mladík na motorce.

Očekávají se další shromáždění

Desítky lidí s maskami také v několika městech házely do výloh molotovovy koktejly, zapalovaly odpadkové koše a došlo i ke střetům s policií. I přes snahu vlády v posledních dnech zmírnit emoce v protestním táboře se v sobotu očekávají další shromáždění a vláda varuje před velkou mírou násilí.

Pařížská prefektura ve čtvrtek vyzvala restaurace a luxusní butiky na bulváru Champs Elysees, aby v sobotu zavřely a požádala místní pařížské radnice, aby připravily své čtvrti na násilí. Pařížské úřady v sobotu rovněž uzavřou desítky muzeí a turistických míst, včetně Eiffelovky a Louvru.

Ministr vnitra Christophe Castaner uvedl, že početnost protestů však výrazně opadá a účastní se jich už převážně jen lidé, kteří chtějí vyvolat násilí. Zdůraznil, že v sobotu nepůjde o protesty, které by reprezentovaly podstatnou část Francouzů.

Acte 2 des Gilets Jaunes à Paris / barricades sur les Champs-Elysées - … https://t.co/9ap1fmhvGY с помощью @YouTube — Брусникин Станислав (@Vegnagun444) 7. prosince 2018

Podle premiéra Edouarda Philippa bude v sobotu nasazeno po celé zemi 89 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. V Paříži bude dohlížet na pořádek 8000 policistů. K dispozici budou mít přibližně deset obrněných vozidel, které patří četnictvu. Ty budou použity poprvé od roku 2005, kdy vypukly nepokoje na předměstí Paříže.

Podle zdroje z Elysejského paláce se francouzské tajné služby obávají především demonstrantů z řad krajně pravicových a krajně levicových skupin, které mají v úmyslu „rozbíjet a zabíjet“.