Policie zadržela Afghánce podezřelého z pobodání lidí ve Vídni. Motiv nezná

Mluvčí policie Patrick Maierhofer řekl, že podezřelý byl dopaden krátce poté, co pobodal dvacetiletého muže. Ten byl ve středu večer převezen do nemocnice se zraněními ohrožujícími život. Agentura AP uvedla, že oběť byla rovněž z Afghánistánu, šlo ale údajně o Čečence.

A knifeman is on the run after attacking at least three people on the streets of #Vienna https://t.co/FJB19ZTTDv pic.twitter.com/LiXXusHo8p