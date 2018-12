Podle prvních odhadů bylo v době tragédie v podniku u města Ancona ve střední části Itálie asi tisíc lidí, kteří přišli na koncert rappera známého pod pseudonymem Sfera Ebbasta.

Pepřový sprej rozprášený zřejmě sedmnáctiletým mladíkem přiměl návštěvníky k hromadnému útěku z přeplněné budovy. V davu bylo umačkáno šest osob, na 120 lidí utrpělo zranění, z toho deset vážná, sdělili záchranáři. U mladíka doma pak policie nalezla kokain.

Klub byl uzavřen, policie vyšetřuje vícenásobné zabití z nedbalosti. Italský ministr vnitra Matteo Salvini řekl, že je „podle všeho pravda, že uvnitř bylo více lidí, než je povoleno“. Prohlásil, že k odpovědnosti budou pohnáni ti, kdo mohou za to, že kvůli „hlouposti, zlomyslnosti nebo hamižnosti byly přervány životy šesti lidí“.

RT Echinanews "At least six people were killed and more than 100 others injured in a stampede during a concert near the city of Ancona, Italy, December 8, local media reported. https://t.co/TQE0WTb8pw pic.twitter.com/uXj3LB9u7H"