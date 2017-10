Policie zatkla exšéfa Markízy Ruska. Prý plánoval vraždu na objednávku

Bývalého šéfa televize Markíza a někdejšího slovenského ministra hospodářství Pavla Ruska dnes zadržela policie. Je podezřelý z toho, že si v roce 1997 objednal vraždu své kolegyně z televize Sylvie Volzové. Udal ho nájemný vrah, který si odpykává doživotní trest. Informoval o tom deník Sme s odvoláním na své zdroje blízké vyšetřování.

„Dnes bylo vzneseno obvinění proti čtyřem osobám, jedna osoba byla zadržená. Další informace poskytneme, až to vyšetřování dovolí,“ uvedl pro Sme policejní vyšetřovatel.

Vyšetřování začalo na základně trestního oznámení bývalého bosse banskobystrického podsvětí Mikuláša Černáka, který si momentálně odpykává doživotní trest za jiné mafiánské vraždy.

Nájemný vrah chce postupně vypovídat o všech vraždách, s kterými měl co do činění. Od spolupráce si slibuje podmínečné propuštění na svobodu, které by mu mohl soud umožnit po 25 odsezených letech. Letos v prosinci to bude už 20 let, co se Černák na policii sám přihlásil ke svým zločinům.

„Rusko říkal, že to bude dobře zaplacené a že mu jde o hodně. Hlavně to musí být udělané na čisto,“ uvedl Černák.

Popsal, jak ho na podzim 1997 Rusko kontaktoval s požadavkem likvidace kolegyně, se kterou měl v Markíze dlouhodobé spory. Na jejich společné schůzce mu měl Rusko ve své kanceláři v Banské Bystřici slíbit 20 milionů slovenských korun (17 milionů českých korun).

Rusko a Volzová měli tehdy podíl v Markíze rozdělený na polovinu.

Plán byl podle vraha takový, že podsvětí Volzovou unese a donutí ji před notářem přepsat její podíl na neznámou osobu. Poté měla být zlikvidována.

Na další schůzce v hotelu Holiday Inn měl pak Černák od bývalého poslance dostat zálohu ve výši 500 tisíc slovenských korun (440 českých korun). Složení zálohy potvrdil další člen Černákova gangu, který peníze přebíral. Únos byl připraven se vším všudy, akce se ale neuskutečnila. Překazilo jí Černákovo zatčení v prosinci 1997.

Samotná Volozová, která nyní žije v Německu, měla v uvedené době měla obavy o svoji bezpečnost: „V mého bydliště, se pohybovali podivní lidé. Postávali pod mými okny, sledovali co dělám a kde se pohybuji,“ uvedla pro Sme.

Volzová žije v Německu od roku 1973. Své podnikatelské aktivity na Slovensku začala rozjíždět po sametové revoluci. Pro budování televizního kanálu se spojila právě s Ruskem. Jejich vztahy se ale v roce 1997 vyostřili.

O rok později pak přišla kauza Gamatex, kdy se Ruskovi Markízu snažil násilím přebrat podnikatel Marián Kočner, na jehož stranu se Volzová nakonec přidala. V roce 2001 předala svůj podíl v Markíze podnikateli Jánovi Kováčikovi s tichý souhlasem Ruska. Po kauze se ze Slovenska stáhla.

Rusko svůj podíl v Markíze v roce 2005 nakonec prodal americké CME.

Ministr hospodářství, který v roce 2003 nastoupil do vlády Miuláše Dzurindy, ve vysoké politice skončil v roce 2005 kvůli kauze Směnky. Pro Sme dříve přiznal, že se s Černákem znali. Uvedl ale, že si u něj pouze ověřoval informaci. Podle něj si totiž jeho vraždu objednala sama Volzová.

Kontakty politika s místním podsvětím jsou zřejmé také například z události, která se odehrála pár dní před Černákovo zatčením.

Mafiánský boss slavil své 31. narozeniny. Kromě všech významných mužů slovenského podsvětí pozval i televizi Markíza, jako jedinou ze slovenských médií. Ta z gansterské akce druhý den poskytla reportáž.

Redaktor Dušan Valko v listopadu 1999 během líčení s Černákem uvedl, že ho na oslavu vyslal přímo Rusko. „Mucinko, vezměte si pero, nadiktuji vám, co tam řeknete,“ řekl údajně Rusko redaktorovi.

Černák ve vězení dále uvedl, že scénář vraždy Volozové měl být podobný likvidaci bývalého podnikatele Vladimíra Bachledy v roce 1997. Čin provedl za 20 milionů slovenských korun, které dostal od objednavatele Petera Steinhübela, přezdívaného Žaluď. Bossovi, který je již též po smrti, šlo o převod Bachledova podílu v Tatravagónce Poprad, který chtěl získat násilím. K vraždě Bachledy, který byl dlouho nezvěstný, se Černák sám přiznal před dvěma lety.

