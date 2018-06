Německý policista postřelil muže v berlínské katedrále

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) by chtěl do podzimu vypracovat návrh změn ve státních maturitních zkouškách. Vycházel by z výsledků debaty, kterou chce nyní otevřít. Řekl to dnes v České televizi v Otázkách Václava Moravce. Novela zákona by podle Plagy mohla zavést například dvě úrovně maturity z matematiky a omezit státní maturitu z češtiny jen na didaktický test. Pokud by změny schválila Sněmovna, mohly by se týkat maturantů, kteří půjdou ke zkoušce na jaře 2020.