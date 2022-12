Policie potvrdila, že v jednopokojovém bytě v rohovém domu poblíž parku Medal of Honor u East Broadway byla nalezena těla čtyř kojenců, dvou chlapců a dvou dívek. Deník Independent uvedl, že byly již provedeny pitvy, na jejichž výsledky se zatím ale čeká.

Ve čtvrtek 17. listopadu podle policistů neznámý člověk zavolal na tísňovou linku a uvedl, že se v mrazáku dotyčné nemovitosti u East Broadway nachází lidský plod nebo kojenec. Detektivové zde následně našli čtyři krabice od bot zabalené ve fólii. Jedna byla otevřená, což vedlo k nálezu ostatků.

Kauza Kalinka Bamberski: Zoufalý otec vypátral vraha své dcery, nechal ho unést

Později téhož dne detektivové z budovy odnášeli kontejner o délce přibližně jednoho metru. Případ nyní vyšetřuje okresní státní zastupitelství Suffolk County ve spolupráci s detektivy bostonského oddělení vražd.

Starší majitelka, která není k zastižení

Kriminalisté sdělili, že mají k dispozici stále jen velmi málo podrobností. Zatím proto nebyla vznesena žádná obvinění. Není totiž ani jasné, kdo nález ohlásil na policii. „Tělíčka podle všeho našel někdo, kdo tuto bytovou jednotku uklízel, a poté nás kontaktoval,“ citoval portál People šéfa komunikace okresního státního zástupce Jamese Borghesaniho.

Záhadné zmizení Marion Barterové: Prodala dům, odletěla. Pak už ji nikdo neviděl

Podle deníku Boston Herald byt od počátku 80. let vlastní asi šedesátileté žena. Ji ani její rodinu se však zatím nepodařilo kontaktovat. „Majitelka tam v době nálezu nebydlela. Stále ale má vlastnické právo k jednotce,“ sdělil dále mluvčí Borghesani.

Zdroj: Youtube

Chceme zjistit, co se stalo

„Je to samozřejmě srdcervoucí,“ řekl televizi NBC soused Connor Foley. „Stále netušíme, co k tomu vedlo, jestli ještě existuje nějaká hrozba. Nejdůležitější nyní je zjistit, co se stalo,“ okomentoval hrůzný nález.

Pro vkládání částí těl obětí do mrazáku je známý americký sériový vrah Jeffrey Dahmer, který v letech 1978 až 1991 zavraždil sedmnáct mladých mužů a který byl před pár týdny uveden na streamovací televizi Netflix. Jeho oběťmi byli mladí černošští a asijští homosexuální gigolové.