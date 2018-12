Podle BBC byly ve městě večer slyšet výstřely a létala zde policejní helikoptéra. Chérif Chekatt byl na útěku úterního útoku, při kterém zemřeli čtyři lidé a další jsou vážně zraněni. Podle BBC se útočník schovával ve skladišti ve čtvrti Meinau. K akci došlo kolem deváté hodiny večer v ulici Rue du Lazaret, zhruba dva kilometry od místa úterního útoku.

Muž prý při konfrontaci s policisty začal střílet jako první, členové specializované zásahové jednotky jej pak zneškodnili, napsal alsaský deník Les Derniéres Nouvelles d'Alsace.

Meinau je nedaleko od čtvrti Neudorf, kde byl podezřelý naposledy viděn. Právě v této čtvrti také probíhala ve čtvrtek odpoledne rozsáhlá policejní razie. Ministr vnitra Christophe Castaner později uvedl, že šlo jen o standardní prověřování „pochybností“.

