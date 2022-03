Remember her ppl: #polinakovaleva, 26, stepdaughter of #sergeylavrov. @21 she purchased a #Londonflat for £4.4m. No #mortgage, straight #cash. I want to ask #UKGovernment to explain why such #transactios went on without questions & what will change. If you see her in London,spit! pic.twitter.com/EPwD31C9Ty — Marta Olszewska (@martasia13) March 13, 2022

Jenže nyní je všechno jinak. Účty Kovalevové na sociálních sítích jsou smazané, aktuální místo jejího pobytu neznámé. Co je naopak odhaleno, je tajemství, kde mohla mladá žena, jejíž matka je nezaměstnaná a biologický otec nepříliš bohatý, získat peníze na svůj život na pořádně vysoké noze.

Podle všeho jej nefinancoval nikdo jiný, než jeden z nejbližších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina, šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Muž, který je hlásnou troubou kremelského režimu, a z jehož úst opakovaně zaznívají protizápadní výroky či popírání útoků na civilisty na Ukrajině. Polina Kovalevová je jeho nevlastní dcerou.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London??. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Odhalení o jejich propojení zveřejnila ruská novinářka Marija Pevčichová z Fondu boje s korupcí (nezisková organizace založená ruským opozičníkem Alexejem Navalným, pozn. red.). Ta popsala nejen životní styl, jaký Kovalevová v Londýně vede, ale i nejasnosti, jaké panují kolem zdrojů jejího jmění.

Soukromá škola, byt za 132 milionů

Šestadvacetiletá Kovalevová si až do počátku ruské invaze na Ukrajinu v Londýně užívala pohádkový život, některými zdroji popisovaný jako nikdy nekončící prázdniny. Počal vzděláním na nejprestižnějších britských školách. „Vystudovala soukromou internátní střední školu, poté získala magisterský titul na univerzitě v Loughborough a na Královské univerzitě v Londýně," přibližuje životní dráhu Kovalevové britský list Daily Mail.

Samotná studia by ještě nemusela být vodítkem k ničemu podezřelému, konec konců, na institucích studují i ne až tak zajištění lidé díky stipendiím. Jenže Kovalevová byla jiný případ. „V době studii žila v bytě v západním Londýně, v domě, který je vlastněn ruskou ambasádou," uvádí list Daily Mail.

A nejen to. Přestože po studiích údajně začala pracovat pro společnost Gazprom či společnost Glencore, po celé roky dávala světu na odiv snímky dovolených, oblečení či bydlení, na které si sama nemohla vydělat. A jako jednadvacetiletá dokonce uskutečnila investici, o které si většina smrtelníků může nechat jen zdát. „Koupila si byt v londýnské čtvrti Kensington za 4,4 milionu liber (zhruba 132 milionů korun, pozn. red.). Zaplatila v hotovosti. Bez hypotéky," upozornila novinářka Pevčichová.

Kensington patří mezi londýnské nejlukrativnější čtvrtě. Bytový komplex, v němž Kovalevová vlastní byt, dostal architektonické ocenění, jeho součástí je například bazén, posilovna či kino.

V době koupě se nikdo o zdroj peněz, kterými byl tento byt zaplacen, příliš nestaral. Nyní se ale objevily informace, na jejichž základě by se i na luxusní bydlení mladé Rusky mohly začít vztahovat britské sankce. A proč? Podle všeho bylo totiž vše financované z kapsy ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, jehož majetku se britské sankce týkají.

Neoficiální manželka

Čistě z formálního hlediska nemají Kovalevová a Lavrov nic společného. Nejsou v žádném oficiálním příbuzenském vztahu. Jenže, jak odhalila novinářka Pevčichová, v realitě k sobě mají velmi blízko. Matkou Kovalevové je totiž žena, která už dvě desetiletí vystupuje jako Lavrovova neoficiální manželka.

Podle investigativní novinářky vztah nyní jednapadesátileté Pevčichové a Sergeje Lavrova začal před zhruba dvaceti lety. „Kamarádi Vladimira Putina mají často dvě rodiny zároveň. I sám Putin si ještě v době, kdy byl ženatý s Ludmilou Putinovou, vybudoval druhou rodinu s bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Jeho ministr obrany Šojgu má zároveň dvě manželky a s oběma děti. A Lavrov v tomto směru není výjimkou," poznamenala Pevčichová.

Oficiálně je Lavrov padesát let ženatý s filoložkou Marií, se kterou má čtyřicetiletou dceru Jekatěrinu. Jenže rodinu společně nikdo neviděl už celé roky. Naproti tomu je šéf ruské diplomacie již po dvacet let často vídán ve společnosti jisté Světlany Poljakovové, matky Poliny Kovalevové. „Ona je jeho skutečnou ženou," napsala Pevčichová.

Lavrov has had the ‘official’ wife for the past 50 years. No one has heard of her or seen them together in public in ages, though. As opposed to this lady, Svetlana Polyakova. She is the actual wife, they have been together since the early 2000s. pic.twitter.com/d4RzC9CUul — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Poljakovová, o které se mluví jako o Lavrovově neoficiální manželce, má skutečně s ruským ministrem zahraničí velmi blízké styky. „Dokonce údajně někdy používá jeho příjmení," zmiňuje list Daily Mail.

Oficiálně je Poljakovová nezaměstnaná, v Moskvě a Londýně ale vlastní milionový majetek, luxusní auta, a velmi často se s Lavrovem objevuje na jeho oficiálních zahraničních cestách. „Bývá zapsaná jako členka diplomatického sboru a někdy s sebou bere i svou osmasedmdesátiletou matku a neteř. Zjistili jsme, že letadlo ruského ministerstva zahraničí využila více než šedesátkrát," uvedla Pevčichová.

Vzhledem k tomu, že nezaměstnaná Poljakovová je hlavním zdrojem bohatství, které si užívá Polina Kovalevová, je tak podle investigativní novinářky nasnadě, že luxusní život obou žen financuje právě Lavrov.

Sankce pro Polinu

Jelikož se vše odehrává v neoficiální rovině, ani Poljakovová ani Kovalevová se dosud neobjevily na seznamu britských ekonomických sankcí, které byly na oligarchy, včetně Lavrova, uvaleny po vypuknutí války na Ukrajině. Po odhalení propojení žen a ruského ministra zahraničí by se to ale brzy mohlo změnit.

"Polina Kovaleva is the daughter of #Russian war criminal Sergey Lavrov laundering money here." With such slogans people came to the house of Lavrov's daughter in #London. pic.twitter.com/m9ajuan2E7 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

Volají po tom mimo jiné lidé, kteří o víkendu přišli protestovat před byt, který Kovalevová vlastní. O protestu informoval server Nexta. „Lidé k bytu přišli se slogany jako 'Polina Kovalevová je dcerou válečného zločince Lavrova a pere zde jeho špinavé peníze'," psala Nexta. Podle listu The Guardian se navíc za protestující postavilo už několik členů britského parlamentu.

Kde aktuálně Kovalevová pobývá, není jasné. Své účty ze sociálních sítí smazala a z očí veřejnosti se ztratila několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu.