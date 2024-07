Donald Trump se stal v noci na neděli terčem atentátu. Americký prezidentský kandidát a současně bývalý prezident měl štěstí, útok přežil jen s drobným zraněním. To například slovenský premiér Robert Fico byl při obdobném pokusu o vraždu zraněn vážně, i on ale vyvázl živý. Připomeňte si s Deníkem osobnosti, které v nedávné době přežily pokus o atentát.

Donald Trump

K útoku na bývalou hlavu Spojených států amerických došlo v noci na neděli 14. července během mítinku s voliči ve městě Butler v Pennsylvánii. Během proslovu Donalda Trumpa se ozvaly výstřely. Ze záběrů je patrné, že se exprezident nejprve chytil za pravou část hlavy, následně ho ochranka bleskově obklopila a dostala na zem.

Trump z útoku vyvázl s lehkým zraněním. O poznání hůře dopadl jeden z účastníků mítinku, kterého střelec zabil. Ani útočník nepřežil, policisté ho zastřelili.

Robert Fico

Na slovenského premiéra Roberta Fica byl spáchán atentát při výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová 14. května 2024. Střelec zaútočil ve chvíli, kdy se Fico zdravil se svými příznivci. Předseda slovenské vlády utrpěl vážná zranění a v nemocnici se podrobil několikahodinové operaci. Lékařům se ho však podařilo zachránit.

Později se ukázalo, že útočníkem byl jednasedmdesátiletý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, kterého nyní policie stíhá za pokus o úkladnou vraždu. Cintula uvedl, že se k útoku rozhodl dva dny před plánovanou schůzí kabinetu. Vybavil se legálně drženou pistolí CZ 75 B a dvěma zásobníky s dohromady asi dvaceti náboji. Na Fica čekal na náměstí a když se předseda vlády přišel pozdravit se svými příznivci, zaútočil. Atentátník prohlásil, že slovenského politika nechtěl zabít a za útok se později omluvil. Svůj čin zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou Ficovy vlády.

„Je na čase, abych učinil první krok a tím je odpuštění. Necítím žádnou nenávist vůči neznámému člověku, který do mě střílel. Nebudu vůči němu vyvíjet žádné aktivní právní kroky, ani žádat náhradu škody,“ uvedl po propuštění z nemocnice premiér Fico, svými následnými slovy ale znovu rozvířil vášně: „Odpouštím mu, a ať si to, co učinil a proč to učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů.“

Fumido Kišida

Japonský premiér Fumido Kišida se stal terčem atentátníka během předvolebního mítinku 15. dubna 2023 ve městě Wakayama. Útočník hodil po předsedovi vlády výbušninu, která ale explodovala se zpožděním a ochranka dokázala Kišidu včas dostat do bezpečí. Výbuch zranil dvě osoby, sám premiér vyvázl bez zranění.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Japonský premiér Fumio Kišida

Kišida tak měl obrovské štěstí, na rozdíl od bývalého předsedy japonské vlády Šinzá Abeho. Na toho si útočník počíhal o necelý rok dříve. Během politické kampaně v prefektuře Nara na západě Japonska ho střelil do krku a do srdce a lékaři politika nedokázali zachránit.

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je jedním ze symbolů statečnosti Ukrajinců, kteří se již více než dva roky brání ruské vojenské invazi. Kolik pokusů o atentát na nejvyššího představitele Ukrajiny proběhlo není jasné, prezidentův poradce Mychajlo Podoljak však již v březnu 2022 na počátku války uvedl, že jich mohly být desítky.

Hned na počátku invaze v únoru 2022 měl ruský prezident Vladimir Putin pověřit likvidací čelních ukrajinských politiků čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Ukrajinská tajná služba tehdy uvedla, že útok zmařili členové ruské FSB „s kladným vztahem k Ukrajině“. Ve stejném měsíci v Kyjevě operovali například také členové Wagnerovy skupiny.

V srpnu roku 2023 zadržely ukrajinské bezpečnostní složky ženu, která měla sbírat informace o plánované cestě Volodymyra Zelenského do Mykolajivu. V dubnu 2024 byl v Polsku zadržen muž, který měl údajně sbírat informace o letišti Řešov-Jasionka, které Zelenskyj využil při návštěvě Polska. O měsíc později byli zadrženi dva vysoce postavení důstojníci působící v ochranné službě nejvyšších představitelů země, kteří se měli podílet na plánu ruské FSB unést a zabít Zelenského.

Justin Trudeau

Psal se 2. červenec 2020, když bránu Rideau Hall, sídla kanadského premiéra v Ottawě, prorazilo vozidlo. Za jeho volantem seděl Corey Hurren, muž nespokojený s politikou předsedy vlády Justina Trudeaua. Ačkoli byl vybaven třemi nabitými zbraněmi a nožem, podle svých slov chtěl pouze dosáhnout toho, aby byl Trudeau stíhán za svá nedávná politická rozhodnutí. K premiérovi se však nedostal, policie ho včas zastavila.

close info Zdroj: ČTK/AP/Adrian Wyld zoom_in Justin Trudeau

Nicolás Maduro a Juan Guaidó

Během pouhých dvou let došlo v jihoamerické Venezuele hned ke dvěma pokusům o odstranění hlavy státu. Ten první se odehrál 4. srpna 2018, když nedaleko ulice Avenida Bolívar ve venezuelském hlavním městě Caracasu explodovaly dva drony vybavené výbušninou. Útok však provázejí spekulace, Zatímco podle Madurova kabinetu šlo o jasný pokus o atentát, kritici tvrdili, že šlo o operaci pod falešnou vlajkou, kterou zinscenovala právě Madurova vláda s cílem získat důvody k potlačení opozice.

V roce 2019 prohlásila opozice, která držela v tamním Národním shromáždění většinu, znovuzvolení Madura prezidentem z roku 2018 za neplatné. Do čela státu dosadila vlastního kandidáta – Juana Guaidóa. Toho v únoru 2020 uznalo za legitimní hlavu státu 54 zemí světa včetně USA a většiny Jižní Ameriky a Evropy. Když 29. února 2020 organizoval Guaidó ve městě Barquisimeto shromáždění proti Madurovi, ozvaly se výstřely. Při útoku bylo zraněno deset lidí, vozidlo s Guaidóem bylo zasaženo devětkrát. Vyvázl však bez zranění.