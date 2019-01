Kritickou reakci přitom vzbudil pouze kratičký úsek reklamního spotu na nový snídaňový sendvič. V reklamě, která se vysílá pouze na Tchaj-wanu, se totiž na dvě vteřiny objevuje občanský průkaz ženy, který v kolonce národnost uvádí „tchajwanská“.

Na sociálních sítích se krátce po prvním odvysílání objevily reakce, které McDonald's viní z porušení čínských zákonů. „Je tohle to, co chcete? Podpořit nezávislost Tchaj-wanu?,“ napsal na síti Sina.com jeden z uživatelů. Někteří lidé „pouze“ volají po bojkotu společnosti, najdou se však i tací, kteří požadují vyhoštění firmy z Číny.

What? Now even hamburgers have to follow the one #China principle? You’ve got to be kidding me! JW https://t.co/Qgq5SYPMch