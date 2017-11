Polovina astronautů trpí nervovými problémy. Ve vesmíru jim „uplave“ mozek

S překvapivým zjištěním přišla americká doktorka Donna Robertsová. Téměř 40 procent lidí vyslaných na oběžnou dráhu má po návratu vážné neurologické potíže.

U astronautů vystavených delší dobu stavu beztíže dochází k posunu mozkové hmoty směrem k svrchní části lebky. To má vliv na zrakové centrum, takže si osoby vysílané na vesmírné mise často stěžují na rozostřené vidění, migrény a v hlavě cítí podivný tlak.

Robertsová svou studii uveřejnila v prestižním čtvrtletníku The New England Journal of Medicine. A vědci z NASA její výzkum podporují: nemoci říkají syndrom VIIP (visual impairment and intracranial pressure).

Laicky řečeno, mozek se pohybuje, i když člověk nikam neletí. Bezpečně uložen v mozkomíšním moku (čiré tekutině, obklopující mozek a míchu) si v hlavě doslova plave. Potíž nastává, když přestane platit zákon gravitace a poloha mozku se vychýlí.

Kvůli vědecké studii bylo zkoumáno 34 astronautů před odletem a po příletu z Mezinárodní vesmírné stanice, kde každý strávil průměrně dva roky. Dalších 17 testovaných jedinců absolvovalo jen kratší, několikatýdenní mise. Podle Robertsové nemá kratší pobyt ve vesmíru na člověka zásadní vliv, zatímco při delších cestách „dochází k jistým významným změnám“.

Fenoménu VIIP se v současnosti věnuje stále větší pozornost. Výzkumníci z NASA nevylučují, že přijdou s metodou, která bude astronauty před syndromem chránit. Rovněž připomínají, že k podobným problémům může docházet i na Zemi. Někdy jimi trpí lidé s poruchou spánku, případně ti, kteří při cvičení jógy moc dlouho stojí na hlavě.