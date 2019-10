Je pátek, poslední den kampaně před nedělními parlamentními volbami. Přestože by měl mít podle průzkumů další mandát v kapse, postává už brzy ráno šestatřicetiletý Jaroslaw Krajewski před vchodem do stanice metra nedaleko obludné stalinské budovy Paláce kultury.

Rozdává letáčky, polské vlajky, trpělivě se baví především s důchodci, kteří jemu a jeho straně Právo a spravedlnost vyjadřují podporu. „Volte PiS a mě, číslo pět varšavské kandidátky prosím zakroužkujte. Je důležité, abyste přišli. Jde o všechno!“ vyzývá sympatizanty Krajewski.

Když se ho jeden mladší kolemjdoucí zeptá, na co je za těch pět let vlastně hrdý, připomene program 500 plus, tedy speciální přídavek na dítě, ve výši v přepočtu asi 3300 korun měsíčně. Pro chudší rodiny s několika potomky učiněný zázrak. „Dostali jsme tím podporu rodin s dětmi na evropskou úroveň a chceme v politice posilování postavení rodiny pokračovat i po volbách,“ říká. „Poláků musí začít přibývat.“

Konec demokracie?

Tah, kdy v posledních ekonomicky dobrých letech vláda PiSu myslela na „obyčejné“ Poláky. Polákům do 26 let třeba zrušila daň z příjmu, hodnotí i nezávislí polští politologové jako velmi dobrý a hlavně úspěšný. Tak úspěšný, že podle většiny průzkumů získá PiS v neděli přes 46 % hlasů a většinu křesel v novém Sejmu.

Vyvstává problém, k čemu ji chce použít. Šéf PiS Jaroslaw Kaczynski vůbec nezakrývá, že k dalšímu potlačení nezávislých sdělovacích prostředků, získání plné kontroly nad soudy, nacionalizaci hospodářství. A vlastně k plnému ovládnutí společnosti. A to přesto, že už nyní je Polsko pro porušování demokracie vyšetřováno EU.

Podle opozice v čele s liberální Občanskou koalicí (KO) nejde v nedělních volbách o nic méně než o to, zda Polsko zůstane demokratické. „Už tyto volby nemusejí být svobodné,“ nechal se slyšet lídr KO Grzegorz Schetyna. „Státní televize vede kampaň PiSu a soudci, kteří budou hodnotit regulérnost voleb, už nejsou nezávislí,“ varuje.