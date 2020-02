Obě média má již několik let vládnoucí strana plně pod kontrolou. Podle názoru jak opozice, tak nezávislých novinářů slouží především k šíření vládní a stranické propagandy.

Mimořádná dotace dvou miliard zlotých byla zdůvodněna špatným výběrem koncesionářských poplatků „státních médií“ .

Návrh na přidělení peněz ze státního rozpočtu odmítla horní komora parlamentu Senát, kde vládnoucí PiS nemá většinu. Ale na konci tohoto týdne Sejm veto Senátu přehlasoval.

V bouřlivé debatě zaznělo ze strany opozice několikrát, že by vláda měla peníze pro provládní televizi a rádio věnovat na potřebnější účely. „Dát dvě miliardy zlotých na propagandu a nedal je lidem, kteří je potřebují, to je defraudace, čistý podraz,“ uvedla v debatě opoziční poslankyně, socioložka Joanna Scheuring-Wielgusová. V tu chvíli se mezi vládními poslanci PiS zvedla navrhovatelka tohoto zákona Joanna Lichocká a ukázala do kamer na opoziční zákonodárkyni prostředníček.

„To je podstata PiS. To je paní Lichocká. Lobbovala za to, aby se polské televizi daly dvě miliardy na propagandu. A pak ukázala svoji pravou tvář. Tedy vlastně prostředníček. Hanba,“ komentoval to předseda opoziční Občanské platformy Borys Budka.

Lichocká to komentovala slovy, že se nejednalo o vulgární gesto. „Kdybych chtěla ukázat poslancům opozice za jejich lži prostředníček, tak bych to udělala,“ dodala Lichocká, která tvrdila, že si mnula oko.

Televizi velí lídr PiS

Šéf Polské televize, bývalý čelný poslanec vládnoucí PiS Jacek Kurski tvrdí, že polští diváci dávají jasně najevo, že státní televizi nepovažují za propagandu. „Kdyby tomu tak bylo, tak by se nezvyšovala sledovanost Polské televize, která za mého vedení roste,“ tvrdí Kurski. Pak je ovšem otázka, proč televize potřebuje mimořádnou obří státní dotaci.