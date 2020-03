Předseda polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski odmítá přes postupující epidemii koronaviru odložení polských prezidentských voleb, která jsou naplánovány na 10. květen.

On-line ke koronaviru můžete nalézt zde

V rozhovoru pro populární polskou stanici RMF FM prohlásil, že k tomu, aby se něco takového mohlo stát, by musela být změněna polská ústava a k tomu se podle něj nikdo nechystá.

“Všichni se snažíme, aby byla situace pod kontrolou,“ uvedl Kaczynski, která dodal, že před týdnem byl v neděli i na mši v kostele. „Potřebujeme teď politickou stabilitu a to je další důvod, proč volby 10. května uskutečnit,“ uvedl vůdce PiS, která je bez ohledu na to, že nemá žádnou oficiální vládní funkci, je považován za nejmocnějšího muže v Polsku.

Bez předvolební kampaně

Opozice a podle posledního průzkumu i víc než 70 procent Poláků požadují, aby byly květnové volby hlavy státu odloženy. Opozice především proto, že za současných omezení nelze v Polsku provádět obvyklou předvolební kampaň, která je možná pouze v médiích a na internetu. Prezident Andrzej Duda, který se mediálně stal jednou z hlavních postav boje proti koronaviru, má oproti dalším kandidátům obrovskou výhodu, protože se už z titulu své funkce objevuje před voliči daleko častěji než jiní kandidáti.

K hlasům, které požadují přeložení voleb, se přidal bývalý polský premiér a do konce minulého roku i hlava Evropské rady Donald Tusk. „Prezidentské volby nebudou v květnu. Bylo by to obrovské riziko pro zdraví i životy tisíců lidí,“ předpověděl Tusk. „Dokonce ani vláda, o níž si myslím, že je velmi špatná, ani strana, tak toužící po moci jako PiS, nepůjdou do takového rizika,“ uvedl Tusk v rozhovoru pro Gazetu Wyborczu.

Když Duda nezvítězí, přijde PiS o moc

Ve hře je však v prezidentských volbách velmi mnoho. Pokud by se silně provládní Duda neudržel v úřadě a prohrál by s některým s opozičních kandidátů, nemá vládnoucí PiS dost hlasů na to, aby případné prezidentské veto přehlasoval. To by znamenalo konec téměř pět let trvající samovlády této strany, která je unijními orgány silně kritizována za likvidaci veřejnoprávních médií a ohrožení právního státu.

Podle průzkumů má Andrej Duda podporu asi 46 % Poláků, zatímco nejsilnější opoziční kandidátka Malgorzata Kidawová-Blonsková z Občanské platformy asi 22 % Poláků. Ke zvolení v prvním kolem by musel Duda získat 10.května víc než 50 % odevzdaných hlasů, což je podle některých průzkumů možné. Případné druhé kolo by bylo podle dosavadních průzkumů mnohem vyrovnanější a rozdíl mezi Dudou a Kidawovou-Blonskovou je asi osm procent hlasů.