Polsko omezí možnost nakupovat v neděli. Lidé prý mají raději chodit na mši

Kromě státních a církevních svátků zavřou kamenné obchody v Polsku také o nedělích. Novelu zákona podepsal prezident Andrzej Duda. Platit by měla od března letošního roku a změny budou zaváděny postupně. Novinku vítá hlavně katolická církev, která si od zákazu slibuje zvýšení počtu návštevníků nedělních mší.

V Polsku zatím platilo, že obchodníci nesměli prodávat jen ve dnech státních svátků, o nedělích prodejní doba nebyla regulovaná.

Podle statistik v zemi, která má 38 milionů obyvatel, chodí do obchodů více nebo méně často poslední den v týdnu více než 28 milionů lidí. Vládní strana Právo a spravedlnost ale chce, aby rodiny trávily čas jinými aktivitami. Zajistit to má nový zákon.

Změna by se měla zavádět postupně, aby měli lidé čas si na ni zvyknout. Od počátku letošního března bude otevřeno pouze první a poslední neděli v měsíci. V příštím roce by se jednalo už jen o jednu neděli a od roku 2020 žádnou. Výjimky by pak tvořily neděle před Vánoci či Velikonoci.

Další výjimky ze zákazu prodeje v neděli jsou nachystány například pro lékárny, čerpací stanice, pošty, pekařství nebo pohřebnictví.

Kritici novely se obávají, že bude mít negativní dopad na polské hospodářství. Samotní obchodníci ale už teď vymýšlejí, jak by šlo zákaz obejít.

Například na benzinových stanicích, které budou mít otevřeno, chystají výrazné rozšíření sortimentu. Kromě potravin tak budou nabízet i obuv nebo domácí spotřebiče. Jiné obchody se soustředí na posílení internetového prodeje.

„V tom případě obchod podle zákona neprodává v neděli, ale přitom může fungovat a lidé mohou prostě nakupovat přes internet,“ řekl pro Českou televizi ekonom z Adam Smith Centre Andzej Sadowski.

Změnu naopak vítají zástupci katolické církve. Ti doufají, že se lidé místo konzumu zaměří na své nitro. V zemi totiž klesá návštěvnost kostelů, a to i přesto, že se téměř všichni občané Polska hlásí ke katolické víře. V loňském roce jich na mši v neděli chodilo pouhých 37 procent.

Co se týče jiných zemí, poslední den v týdnu můžou nakupovat například občané Slovenska, Itálie nebo Chorvatska. Naopak zákaz prodeje v neděli s různými výjimkami platí například v Rakousku, Německu, Nizozemí nebo Španělsku.