Podle průzkumu agentury SWSP zveřejněného tento týden už není favoritem voleb současný prezident Andrzej Duda, který je oporou svého mateřského vládnoucího Práva a spravedlnosti, ale Trzaskowski.

V prvním kole, které se snaží Právo a spravedlnost uskutečnit ještě před prázdninami, by sice Duda zvítězil se ziskem více než třiceti procent hlasů. Ale druhé kolo by naopak poměrně jasně prohrál, když pro opozičního kandidáta je připraveno hlasovat 57 procent Poláků, zatímco pro Dudu pouhých 43 procent.

Pád popularity PiS

Ještě více Poláků by v druhém kole hlasovalo pro nezávislého kandidáta, katolického novináře Szymona Holowného, kterého by volilo 61 procent Poláků, zatímco Dudu pouhých 39 procent. Holownia se ale ve většině průzkumů pro první kolo umisťuje až na třetím místě a do finálového souboje proti Dudovi tak má výrazně menší šance postoupit.

Situaci kolem koronaviru se v Polsku stále nepodařilo dostat zcela pod kontrolu. Projevuje se to i v pádu popularity vládnoucího Práva a spravedlnosti, která poprvé po delší době klesla pod čtyřicet procent.