Polsko se chystá na klimatickou konferenci. Obnovilo hraniční kontroly

Je poslední z „Velké čtyřky“, je hlučné, bouřlivé, ale přesto magické. Řeč je o tenisovém US Open. Závěrečný grandslam sezony, který tradičně hostí betonové dvorce v New Yorku, se v roce 2019 rozzáří od 26. srpna do 8. září. Šanci zde mají především ti tenisté, kterým nevadí ruch amerického velkoměsta a velmi spontánní fanoušci. Pokud je slavný Wimbledon nálepkou tradice a etikety, US Open je spíše velkolepou show.