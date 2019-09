„Máme vyšší procentuální růst HDP, než máme nezaměstnanost. A poprvé v historii budeme mít vyrovnaný rozpočet,“ uvedl premiér Mateusz Morawiecki. Na 29. Ekonomickém fóru v Krynici obdržel cenu „Člověk roku“.

Tu v minulosti v Krynici dostal například český prezident Václav Havel nebo slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Letos, kdy byl po loňském udělení ceny litevskému premiérovi Sauliusu Skvernelisovi na řadě polský politik, se o Morawieckém nepochybovalo. Právě díky hospodářským úspěchům, kdy polský růst dosáhl téměř pěti procent HDP a nezaměstnanost naopak klesla na čtyři procenta, má vládnoucí PiS i velkou šanci vyhrát volby.

K oblibě vlády přispívají také sociální programy, jako byl „500 plus“, tedy pět set zlotých přídavků na dítě,v přepočtu tři tisíce korun. Ve snaze získat si voliče mezi mládeží a mladými podnikateli zrušila vláda před volbami Polákům do 26 let daň z příjmu a živnostníkům snížila daň na 9 procent.

„Plán Morawieckého“, jehož cílem je vytvořit pomocí investic do infrastruktury a polských firem z Polska moderní, bohatou zemi, přinesl i s pomocí EU stovky kilomet-rů dálnic a železnic či nová vědecká centra. „Do patnácti let chceme být stejně bohatí jako Francouzi nebo Španělé,“ plánuje Morawiecki, který přešel do politiky z pozice bankéře.

Zvítězí PiS drtivě?

Hospodářské úspěchy pomáhají překrýt pachuť ze snah PiS o ovládnutí soudnictví, likvidaci veřejnoprávních médií a dalších přešlapů vůči demokracii. Podle včera zveřejněného průzkumu agentury IBRiS by PiS mohlo v říjnových volbách získat 43 procent hlasů, zatímco opoziční Občanská platforma 21 procent a levicový liberálové 14 procent.

Pokud by tak volby skutečně dopadly, mohlo by PiS mít v parlamentu většinu a sám sestavit vládu. Zřejmě opět s Morawieckým v čele.