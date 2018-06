Polsko stanulo před soudem EU, údajně nerespektuje nezávislost justice

Jako první země v historii Evropské unie je Polsko obžalováno, že nerespektuje demokratičnost a nezávislost soudního zřízení. Obvinění vznesli zástupci Francie a Německa na setkání v Lucembursku, jak potvrdil polský premiér Mateusz Morawiecki. Případem se nyní budou zabývat všechny ostatní členské státy EU.

Proces údajně trval více než tři hodiny, přičemž museli zástupci polské vlády odpovídat na sérii otázek. Ty se týkaly především zemské justice. Odpovědi nyní vyhodnotí zástupci všech dalších sedmadvaceti zemí Unie a o dalších krocích se rozhodně na zasedání v červenci.

Evropská komise přitom už proti údajnému skomírání vlády práva v Polsku podnikla první kroky, a to vloni v prosinci. Pokud by se hodnotící země nakonec v otázce polské viny shodly, mohlo by to pro zemi vyústit až ke ztrátě hlasovacích práv v rámci Evropské unie. Maďaři jako jediní prohlásili, že v takovém případě by rozhodnutí vetovali.



Podstata veškerých potenciálních opatření proti polské vládě ještě nebyla popsána. Znepokojení EU nicméně potvrdil holandský ministr zahraničí Stef Blok. „Právní řád je jedním z pilířů evropské spolupráce, přičemž v Polsku existují zákony, které vyvolávají řadu otázek,“ uvedl pro britský The Guardian.

#THREAD For any #EU Ministers who may not have done their homework, we have done a cheat sheet myth buster on #Poland #ruleoflaw question. What progress since last time? #GAC pic.twitter.com/WRyP8FI7U3 — Iverna McGowan (@iverna1) 26. června 2018

Zástupci obviněné země se k většině vznesených problémů stavějí zdrženlivě. Frans Timmermans, viceprezident Evropské komise, se nechal slyšet, že během procesu vlastně na postoji Poláků žádnou proměnu neviděl. Prostor pro diskusi by prý rozhodně možný byl, ze strany Polska je však třeba iniciativa a hlavně „nový pohled“. „Nic takového jsem nezaznamenal,“ dodal Timmermans.

Nechápou, jak vypadá postkomunismus

Polská vláda, která je v zemi u moci od roku 2015, na svou obhajobu pronesla, že se zastaralý systém soudů snaží modernizovat. Nový zákon tamního nejvyššího soudu, který vstoupí v platnost 3. července, by měl údajně donutit k rezignaci až 40 procent nynějších představitelů justice. Bude-li někdo navíc chtít ve výkonu povolání pokračovat, musí si vyžádat souhlas prezidenta Andrzeje Dudy.

Morawiecki vyslýchajícím sdělil, že už v letošním roce ukázala jeho vláda určitou „ochotu a vůli ke kompromisu“, když na žádost komise některé ze svých soudních reforem pozměnila. Později pak vyjádřil, že nepochopení Evropské komise vychází z nedostatku zkušeností.



„Naši partneři nechápou, jak vypadá postkomunistická realita. Soudní systém měl zkrátka problém se sebevyčištěním,“ řekl Morawiecki v rozhovoru pro varšavské novináře.

Soudní nezávislost je posvátná

Na stranu Poláků se ještě v Lucembursku postavil zástupce Velké Británie Martin Callahan, podle něhož by se EU neměla zabývat vnitřními záležitostmi kteréhokoli ze svých členů. „Doufáme, že dialog mezi nimi však bude pokračovat, protože to je to nejlepší možné řešení. Chceme vidět výsledek,“ dodal britský politik.

Na něj pak navázal lucemburský ministr vnitra Jean Asselborn. „Nejsme tady, abychom soudili a kritizovali Polsko, nýbrž proto, že soudní nezávislost je pro nás posvátná. Musíme proto dělat vše, abychom ji chránili,“ prohlásil.