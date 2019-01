„Čínský občan je businessmanem pracujícím pro významnou společnost v oblasti elektroniky. Polák je osobou známou v kruzích spojených s oblastí kybernetiky,“ řekl agentuře PAP šéf polské tajné služby Maciej Wasik. Oba muži budou podle PAP zadržení po dobu tří měsíců.

Polská televize TVP uvedla, že bezpečnostní složky prohledaly místní kanceláře společnosti Huawei, stejně jako polské kanceláře telekmunikační firmy Orange, kde zadržený Piotr D. pracoval. Zaměstnanci kontrarozvědky AWB v minulých dnech zasahovali rovněž v domovech obou zadržených a zajistili důkazní materiály z Úřadu pro elektronickou komunikaci.

Společnosti Huawei a ZTE čelí v západních zemích podezření ze špionáže. Ačkoli obě firmy obvinění odmítají, Spojené státy již v srpnu loňského roku zakázaly používání jejich výrobků ve vládních úřadech.

Office of @Huawei in #Poland was searched today by authorities, report local media.