Polsko změnilo kontroverzní zákon o soudcích. Úspěch umírněných, píší média

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru Technology Solution Architect. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 70000 kč, mzda max. 90000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: kontakt:Kateřina Hassmanová, tel.: 0420 775 100 571, e-mail: katerina.hassmanova@devoteam.com, prvotní kontakt emailem, místo výkonu:Ovocný trh č.p. 1096/8, Praha 1., Náplň práce: , - Práce na projektech pro mezinárodní klienty v oblastech:, - Projektový management v oblasti IT Service Excellence: implementace a optimalizace nejmodernějších procesů a řešení, které pomohou našim klientům řídit jejich IT efektívně, - Podpora pre-sales aktivit, veřejné prezentace, softwarový vývoj\, - IT Transformace: poradenství klientům o jejich IT a obchodních výzvách (účast na organizaci, Change managementu, projektový manažment, IT Governance), , Požadujeme: , - Vysokoškolské vzdělání, - Min 7 let zkušeností v IT consultingu, - Min 5 let zkušeností v oblasti návrhu aplikací, - Univerzitní diplom z IT, zaměření na oblast umělé inteligence, - Certifikace: IoT Intel, - Anglický a španělský jazyk na úrovni rodilého mluvčího, 5 týdnů dovolené, Sick days, Home Office, Stravenky, MultiSport karta. Pracoviště: Devoteam s.r.o.001, Ovocný trh, č.p. 1096, 110 00 Praha 1. Informace: Kateřina Hassmanová, +420 042 077 510 057 1.