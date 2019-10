Není důležité zvítězit, ale hlavně vládnout. Polský PiS Jaroslawa Kaczynského dokázal po čtyřech letech u moci ještě posílit své pozice. Podle prvních povolebních odhadů získal 43,6 procenta hlasů, což by mu mělo dát většinu devíti hlasů ve 460členném Sejmu.

To by sice mohlo stačit k pokračování jednobarevné vlády PiS, ale i přesun jednoho, dvou procent hlasů by mohl znamenat opak.

Předseda PiS a faktický vládce Polska Jaroslaw Kaczynski proto včera ve štábu strany trochu tišil nadšení, které tam po ohlášení výsledků propuklo.

„Máme vítězství. Máme z toho velkou radost, ale jsou to jen odhady,“ uvedl Kaczynski, kterého několik stovek straníků přivítalo několikaminutovým skandováním: „Jaroslaw! Jaroslaw!“ „Pokud se výsledky potvrdí, budeme moci pokračovat v naší politice ‚dobré změny‘,“ prohlásil Kaczynski a dodal, že příště musí být výsledek strany ještě lepší.

Rekordní účast

Až jako druhý vystoupil premiér Mateusz Morawiecki, který ocenil, že tak dobrého výsledku dosáhl PiS při rekordní účasti, která překročila 61 %, o víc než deset procent než před čtyřmi roky. „To znamená, že jsme dostali hlasy téměř osmi milionů voličů. To je obrovská podpora,“ dodal Morawiecki. „Budeme usilovat o to, aby se Polsko stalo státem blahobytu, blahobytu pro všechny Poláky,“ dodal Morawiecki, který zřejmě bude ve své funkci pokračovat.

Smutno ale nebylo ani u opozice. Občanská koalice (KO) dostala slušných skoro 28 % hlasů. Lídr KO Malgorzata Kidawa-Blonska prohlásila, že strana bude s klidem čekat na definitivní výsledky a že věří, že KO dosáhne většiny v druhé komoře parlamentu v Senátu, který se také volil dnes.

Úspěch levice

Spokojenost panovala v levicové koalici, která se s téměř 12 % dostala znovu do parlamentu. Také u lidovců, kteří dostali skoro deset procent, i v extrémně pravicové Konfederaci, jež se šesti procenty je také v Sejmu.

Jenže co to bude platné, když PiS získá nadpoloviční většinu v Sejmu. A Polsku bude dál vládnout jen jediný muž – Jaroslaw Kaczynski.